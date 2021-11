Itineris ziet Waalse overname als begin van hele reeks

Itineris, de scale-up van de Gentse ondernemer Edgard Vermeersch, zet met de overname van het Waalse Opinum een hele reeks in gang. 'Als we enkele kansen willen grijpen, moeten we financieel snel kunnen schakelen', zegt Vermeersch over de nakende kapitaaloperatie.

Itineris ontwikkelt software waarmee onder meer water- en energiebedrijven hun klanten kunnen opvolgen, van het verbruik tot de facturarie. Het bedrijf, dat dit jaar afstevent op 61 miljoen euro omzet (22% meer dan in 2020), slaagde er de voorbije jaren in voet aan de grond te krijgen in de VS. Daar levert het onder meer de software voor het beheer van het verbruik en de facturatie van 9 miljoen New Yorkers.

Nu neemt Itineris Opinum over, een softwarebedrijf in Mont-Saint-Guibert met 18 werknemers. Het Waalse bedrijf biedt nuts- en energiebedrijven de nodige inzichten en technologie om hun verbruik beter te beheren en hun productie te optimaliseren.

Opinum is gespecialiseerd in het samenbrengen en filteren van grote hoeveelheden data, voortkomend uit de opkomende slimme meter. Edgard Vermeersch CEO Itineris

‘Opinum is gespecialiseerd in het samenbrengen en filteren van grote hoeveelheden data uit de slimme meters, om er vervolgens analyserende algoritmes op los te laten en de resultaten mooi te visualeren’, legt oprichter en Itineris-CEO Edgard Vermeersch uit. ‘Zo kunnen we een intelligente data­laag leggen boven op de Itineris-software, die vooral gericht is op de proces­kant van onze klanten: meteropnames, offertes, facturen. Op die manier willen we een voortrekkersrol spelen in de energie- en de digitale transitie.’

Met de software van Itineris kunnen nutsbedrijven ook de aanleg en het onderhoud van leidingen opvolgen en lekken opsporen. Zo helpt het bedrijf ook water- en energieverspilling tegen te gaan.

Opinum is de tweede overname van Itineris. 'De vorige dateert al van lang geleden, maar Opinum is de start van een hele reeks overnames. Die zijn nodig om onze aanwezigheid in landen als de VS te verzilveren.' Om die strategie in goede banen te leiden trok Itineris de doorgewinterde manager Filip Tack aan.

Timing

Om de groei, vooral die in de VS, te financieren, is Itineris op zoek naar vers kapitaal. In september werd bekend dat het de zakenbanken KBC Securities en Berenberg de opdracht had gegeven 'de strategische opties te onderzoeken'. Dat kan een beursgang zijn, maar ook andere pistes, zoals de instap van een Amerikaans of Aziatisch durfkapitaalfonds, zijn mogelijk. 'We hebben geen acute cashbehoefte', zegt Vermeersch. 'Maar we hebben enkele overnamedoelen op het oog en dan moeten we snel kunnen schakelen.' Over de timing van die overnames en dus van de kapitaalronde wil Vermeersch niets zeggen. 'Er staat geen deadline op.'