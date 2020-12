Itsme debuteert volgende maand in Nederland

Nederlandse klanten kunnen vanaf eind januari gebruikmaken van de Belgische inlogapp Itsme, hier vooral populair bij wie zijn belastingaangifte indient via Tax-on-web. Ook in Luxemburg wil Itsme weldra steviger voet aan de grond krijgen.

Belgian Mobile ID, het bedrijf achter Itsme, had eerder aangegeven dat het in heel de Benelux actief wilde de worden. Nu worden die plannen dus concreet. ‘Vanaf eind januari stellen we onze diensten ook open voor Nederlanders', zegt Stéphanie De Bruyne, die in juni Kris De Ryck opvolgde als CEO van Belgian Mobile ID. ‘Enkele weken later starten we ook in Luxemburg.’

1 op 3 Een op de drie actieve Belgen maakt vandaag gebruik van de Itsme-app.

In Nederland moet Itsme concurreren met onder andere Digid, de inlogapp van de overheid, en met IDIN, een initiatief van de banken. 'Ons grote voordeel is dat we met Itsme meerdere toepassingen tegelijk kunnen aanbieden', zegt De Bruyne. ‘Je kan je met onze app ergens registreren, inloggen op een site, transacties bevestigen en documenten digitaal ondertekenen. De concurrenten maken slechts een of twee van die taken mogelijk, maar niet allemaal.’

Burgerparticipatie

Itsme gaat in Nederland van start via Belgische partners die met de app ook internationale klanten willen bedienen. 'Intussen voeren we gesprekken met bedrijven en instellingen uit verschillende sectoren', zegt De Bruyne. ‘Ondernemingen uit de financiële sector en de logistiek. We praten ook met een burgerparticipatieplatform. Itsme wordt vaak gezien als een verlenging van een identiteitskaart. Maar je kan er eigenlijk veel meer mee doen. In veel partijprogramma’s staat dat moet worden nagedacht over burgerparticipatie. Itsme kan daar zeker een rol bij spelen, bijvoorbeeld door veilig stemmen vanop afstand mogelijk te maken.’

Als een werkgever naar je diploma vraagt, zou je hem via Itsme de toestemming kunnen geven dat op te halen bij de universiteit of hogeschool waar je dat hebt behaald. Stéphanie De Bruyne CEO Belgian Mobile ID

Ook in beheer van data ziet De Bruyne groeikansen. ‘Mensen hebben er genoeg van dat bedrijven hun data verzamelen en ze niet op de hoogte zijn wat met al die gegevens gebeurt. Ook op politiek niveau wordt gepraat over datakluizen, waar je als burger je persoonlijke data kan beheren. Wij kunnen daar op inspelen: als bij een sollicitatie je werkgever naar je diploma vraagt, zou je die via Itsme de toestemming kunnen geven dat op te halen bij de universiteit of hogeschool. Wij beheren die data niet, maar we maken het veilig doorgeven van die gegevens mogelijk.’

Coronaboost

Itsme werd zo'n drie jaar terug opgericht en telt al meer dan 2,6 miljoen gebruikers. 'Alleen al dit jaar zijn er 1,1 miljoen nieuwe gebruikers bijgekomen', zegt de CEO. ‘Momenteel schakelt een op de drie actieve Belgen Itsme in. Het voorbije jaar hebben mensen de app al 80 miljoen keer ingeschakeld, twee keer zoveel als vorig jaar.’ De coronacrisis heeft die cijfers een stevige duw in de rug gegeven. ‘Tijdens de eerste lockdown steeg het aantal nieuwe accounts met 30 procent in vergelijking met vorig jaar. In het najaar zagen we die trend aanhouden.’

30% stijging Tijdens de eerste lockdown steeg het aantal accounts bij Itsme met 30 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

De groeiende populariteit maakt dat Belgian Mobile ID het jaar zal afsluiten met een omzet die twee keer zo hoog ligt als in 2019. Winst maakt het bedrijf, dat vorig jaar iets meer dan 11 miljoen euro verlies leed na een uitzonderlijke afschrijving, nog niet. ‘Uiteraard is het de bedoeling om op termijn duurzaam winst boeken, maar nu ligt de nadruk op schaalgrootte verwerven en op investeringen in technologie en veiligheid. We praten ook met onze aandeelhouders - de vier Belgische grootbanken en de telecomoperatoren Telenet, Proximus en Orange Belgium - over een injectie van groeikapitaal.’