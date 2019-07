Izegemse groep Televic slaat grote slag in Duitsland

De technologiegroep wordt met de overname van het Duitse GSP Sprachtechnologie in omzet ruim een derde groter. Er komen zo'n 240 werknemers bij.

Televic, met hoofdzetel in het West-Vlaamse Izegem, is een internationaal actieve leverancier van hoogtechnologische communicatiesystemen voor specifieke nichemarkten in de treinsector, de zorg, de conferentiemarkt en het onderwijs.

Bekende namen Televic heeft in zijn raad van bestuur buiten eigenaars Lieven Danneels en Thomas Verstraeten vijf bekende namen zitten. Het gaat vooreerst om Conny Vandendriessche van de hr-reus House of HR. Ook Paul Depuydt, de financieel directeur van multinational Ravago, heeft een zitje. Net als Koenraad Debackere, een topwetenschapper en -manager van de KU Leuven. Ook Wouter Gabriels, zakenbankier bij Lazard en ex-cabinetard, is bestuurder. Nummer vijf is Eddy Dumarey, de CEO van de Oudenaardse schoenengroep Cortina.

Alles bij elkaar is de groep goed voor bijna 700 werknemers. Vorig jaar bedroeg de geconsolideerde omzet 101,5 miljoen euro, een sterke groei tegenover de 92,2 miljoen van het jaar ervoor (+10%). Netto bleef daar een groepswinst van 9,2 miljoen euro van over.

San Francisco

Televic haalt zijn omzet vooral - voor bijna twee derde - uit de divisie Televic Rail. Die ontwerpt, produceert en onderhoudt communicatie- en controlesystemen voor spoorwegen en in mindere mate metro's en trams. Wereldwijd zijn meer dan 25.000 voertuigen uitgerust met Televic-oplossingen. Tot in San Francisco en Delhi toe. Dichter bij huis zijn de NMBS, Eurostar en Thalys klant.

Televic Rail is vooral actief in passagiersinformatiesystemen aan boord van de voertuigen. Het gaat daarbij om hardware zoals schermen, intercom- en alarmsystemen, maar ook om software, onder meer om data van en naar het voertuig te brengen. Er zijn ook nieuwe activiteiten zoals sensoren op treinen om informatie te capteren. 'Dat is nog maar een relatief kleine activiteit', zegt Lieven Danneels, de CEO van de groep.

De grootste tak van Televic wordt nu nog een stuk groter met de overname van het Duitse GSP Sprachtechnologie. GSP voegt meteen 36 miljoen euro omzet toe en 243 werknemers.

Complementair

'GSP vult ons goed aan', zegt Danneels. 'In de eerste plaats geografisch. Wij staan sterk in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en België en zij in Duitsland, Oostenrijk, Scandinavië en Israël. In Duitsland geraakten we tot nu toe niet binnen. Ook qua producten vullen ze ons aan, al is er wat overlap.'

Schermvullende weergave De top van Televic en GSP, met de eigenaars van Televic Thomas Verstraeten en Lieven Danneels als tweede en derde van rechts. ©Televic

Na de transactie wordt Televic in zijn segment een van de grootste spelers ter wereld. 'In het Westen - vooral Europa en Noord-Amerika - zitten we nu in de top twee. Er is nog een Amerikaanse concurrent. Daarnaast is er ook in China een speler.' Danneels zegt dat door de almaar complexere technologie meer schaalgrootte nodig is.

Belfius

Televic deed al enkele kleinere overnames, maar deze deal is veruit de grootste. Hoeveel GSP kost, wil Danneels niet kwijt. Hij geeft wel mee dat de overname wordt betaald uit eigen middelen en via een banklening van Belfius. Opmerkelijk: Televic had tot nu toe zo goed als geen bankschulden.