JPMorgan: 'Apple koopt best Netflix, Sonos of Activision Blizzard'

Technologiereus Apple zit op een cashberg van 130 miljard dollar. Die maakt een nieuwe aandeleninkoop mogelijk. Maar analisten van JPMorgan speculeren luidop over een overname van Netflix, Sonos of Activision Blizzard.

Het is al een jaren een geliefde bezigheid van analisten die het aandeel Apple volgen. De Amerikaanse technologiereus zit op een enorme berg cash, ongeveer 130 miljard dollar na aftrek van schulden. Aan vuurkracht voor een grote overname geen gebrek. Dus speuren analisten naar de mogelijke overnameprooien. Deze keer is het de beurt aan het beurshuis JPMorgan om zich aan een pronostiek te wagen.

Apple heeft wel geen geschiedenis van grote overnames. De overname van koptelefoonbedrijf Beats (3 miljard dollar) dateert ook alweer al van meer dan vier jaar geleden. Maar misschien gaat Apple-CEO Tim Cook binnenkort toch op overnamejacht, zo denken sommige analisten, omdat hij onder druk staat om Apple minder afhankelijk te maken van de iPhone. Apples beurskoers verloor bijna 30 procent sinds de piek van oktober vorig jaar.

Volgens JPMorgan wil Apple een grotere rol spelen in home entertainment, in navolging van Amazon. De volgende bedrijven komen dan in het vizier.

1. Netflix (149 miljard dollar beurswaarde)

Als Apple een grotere rol wil spelen in videocontent, dan is Netflix de beste 'strategic fit', schrijft JPMorgan. Netflix is als gevestigde videostreamingdienst de ideale hefboom voor Apple om meteen een leidende rol te spelen in dataconsumptie op de smartphone.

Een overname door Apple zou wel gepaard gaan met enorme financiële maneuvers. Netflix heeft een beurskapitalisatie van 148 miljard dollar en zal zich niet zonder een stevige premie laten overnemen.

2. Sonos (1,2 miljard dollar beurswaarde)

Een bescheidener stap zou de overname van speakerproducent Sonos kunnen zijn. Dat biedt synergieën met muziekdienst Apple Music en heeft dezelfde premiumpositionering als de iPhone. De combinatie Apple-Sonos zou een tegengewicht kunnen bieden voor de slimme thuisluidsprekers van Amazon (Alexa) en Google Home.

3. Activision Blizzard (35 miljard dollar beurswaarde)

Analisten speculeren er al jaren op dat Apple zich meer gaat profileren in de gamingmarkt. Van alle mogelijke overnameprooien die in de pers circuleren, vindt JPMorgan de Californische spelletjesmaker Activision Blizzard de interessantste voor Apple. De gamesreus is met titels als Call of Duty, Candy Crush en World of Warcraft goed voor ongeveer 345 miljoen maandelijkse gebruikers.

De analisten van JPMorgan benadrukken dat het louter om eigen speculaties gaat. Apple zou met zijn cash ook gewoon blijven doen wat het bedrijf al jaren doet: eigen aandelen inkopen en op die saaie maar efficiënte manier waarde voor de aandeelhouders creëren.

Nieuwe diensten

Het analistenteam van Morgan Stanley, de bijna-naamgenoot van JP Morgan, verwacht voor de nieuwe toekomst niet zozeer overnames maar eerder de lancering van een reeks nieuwe, gebundelde diensten voor de iPhone. Zo'n 'mediabundel' zou naast Apple Music ook videostreaming en de nieuwsapp Texture kunnen omvatten.