Jack is back, Alibaba-aandeel schiet omhoog

Kritiek op Peking

De speculaties over de 'vermiste' Ma zwelden aan nadat de zakenman verstek had gegeven als jurylid voor de talentenjacht naar Afrikaanse ondernemers , een eigen creatie. Geruchten over een arrestatie door de Chinese autoriteiten en een vlucht naar het buitenland deden de ronde.

Focus op liefdadigheidswerk

Die strategie zagen we eerder bij andere Chinese miljardairs die in de clinch lagen met het centrale apparaat. Zo investeerde magnaat Wang Jianlin (vastgoed, cinema's, Atlético Madrid) in themaparken in arme Chinese regio's nadat Peking zijn Wanda Group had teruggefloten in zijn agressieve expansie in het buitenland. Armoedebestrijding is een van de prioriteiten in het beleid van de Chinese president Xi Jinping.