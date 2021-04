James Dyson - Uitvinder en miljardair moet lobby-sms'jes aan BoJo uitleggen

Een sms-conversatie tussen Brits premier Boris Johnson en uitvinder-ondernemer James Dyson doet politiek stof opwaaien in het Verenigd Koninkrijk. Wegens de daarin besproken belastinguitzondering voor werknemers van Dyson rijzen vragen over gelobby in de Britse politiek.

'I will fix it.' Met een sms'je met die boodschap stelde Boris Johnson in maart vorig jaar uitvinder-ondernemer en rijkste Brit James Dyson gerust. Als die personeel uit Singapore zou laten overkomen om aan beademingsmachines te werken in het Verenigd Koninkrijk, zouden ze een belastingsuitzondering krijgen.

Dyson had daarvoor eerder het ministerie van Financiën aangesproken, maar toen uit die hoek geen antwoord kwam, besloot Dyson rechtstreeks bij de premier aan te kloppen. Waarna de belastingsstatus geregeld raakte.

Dyson benadrukt dat zijn bedrijf geen enkel voordeel heeft gepuurd uit de belastinguitzondering.

Johnson ziet geen graten in zijn aanpak. Volgens 'BoJo' zou eender welke premier hetzelfde hebben gedaan in zijn plaats, en is de door de BBC gepubliceerde conversatie een teken dat hij hemel en aarde heeft bewogen om het land te voorzien van voldoende medisch materiaal in de begindagen van de coronapandemie. Bovendien is alles volgens Johnson daarna netjes langs het parlement gepasseerd.

Maar volgens de oppositie is de sms-conversatie tekenend voor de Britse regering. Labour -leider Keir Starmer had het over een 'patroon' van schimmige deals, en 'één stel regels voor wie het gsm-nummer van de premier heeft en een ander voor zij die er niet over beschikken'.

De zaak ligt extra gevoelig nu de Britten in de ban zijn van een ander lobbyschandaal. Voormalig premier David Cameron zou gelobbyd hebben bij de Britse regering voor de ondertussen failliete Australische financier Greensill Capital. Johnson stelde begin april nog een onderzoek in naar de oud-premier.

Passionele boosheid

16,2 miljard Dysons vermogen wordt geraamd op 16,2 miljard pond. Hij is de rijkste Brit.

Dyson (73) benadrukt dat zijn bedrijf geen enkel voordeel heeft gepuurd uit de belastinguitzondering, en dat het hem enkel te doen was om werknemers die het land te hulp schoten financieel niet te straffen met een hogere belasting dan in hun thuisbasis Singapore.

Maar de zaak zal de opinies over de steenrijke zakenman - het meest bekend van zijn stofzakloze stofzuigers - nog verder verdelen. Terwijl velen respect hebben voor het miljardenimperium dat hij uitbouwde als briljant designer, laten andere levenskeuzes meer ruimte voor polarisering. Die piekte in 2019 toen bleek dat Dyson, nadat hij actief campagne had gevoerd voor een brexit, het hoofdkwartier van zijn bedrijf verhuisde naar Singapore nadat de brexit goedgekeurd was.