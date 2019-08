Japans-Koreaans conflict nefast voor Samsung en co

Een oud dispuut over het oorlogsverleden tussen Japan en Zuid-Korea hypothekeert de productie van halfgeleiders.

Alle ogen zijn logischerwijs gericht op de handelsoorlog tussen China en de VS. Maar ook het conflict tussen Japan en Zuid-Korea - twee bondgenoten van de VS - kan immense gevolgen hebben. Meer bepaald voor de wereldwijde technologiesector, die in grote mate steunt op de halfgeleiders van de Koreaanse bedrijven Samsung Electronics en SK Hynix, 's werelds twee grootste producenten van geheugenchips. Die twee leveranciers lijden onder de exportrestricties die Japan vorige maand afkondigde voor drie belangrijke materialen (waaronder waterstoffluoride) die nodig zijn om halfgeleiders en displays te maken.

Naast die grondstoffen prijken ook de zogenaamde CNC-machines op de restrictielijst. Dat zijn volautomatische, computergestuurde machines die chip- en autofabrikanten gebruiken om metaal te frezen, draaien, ponsen en slijpen. Een derde van de machines die Zuid-Korea invoert komt uit Japan. Het Japanse Fanuc is de wereldtop in CNC-technologie.

Zuid-Koreaanse bedrijven zouden kunnen overschakelen op de machines van de Duitse concurrent Siemens, al zou dat heel wat voeten in de aarde hebben. En het is niet dat de machines van Fanuc het land niet meer binnen komen, alleen neemt die import door de extra procedures en vergunningen meer tijd in beslag.

Miljardensteun

Niettemin wil de Zuid-Koreaanse regering minder afhankelijk worden van haar buurland. Ze pompt omgerekend bijna 6 miljard euro in haar elektronicabedrijven. De investering moet binnen vijf jaar een stabiele bevoorrading van honderd materialen veilig stellen. Analisten zetten grote vraagtekens bij dat plan en vrezen dat de Japanse kwaliteit niet geƫvenaard zal kunnen worden. Dat zou op zijn beurt nefast zijn voor chipfabrikanten als Samsung en in navolging de hele techsector.

Aan de basis van het handelsconflict tussen Japan en Zuid-Korea ligt een oud dispuut over hun oorlogsverleden. Het Zuid-Koreaanse gerecht oordeelde dat Japanse bedrijven als Nippon Steel en Mitsubishi een schadevergoeding moeten betalen aan Koreanen die tijdens de Japanse bezetting (1910-1945) in hun mijnen of fabrieken moesten werken. Daarnaast werden ook heel wat Koreaanse vrouwen door Japanse soldaten misbruikt als seksslaven of 'troostmeisjes'.

De handelsrestricties komen voor Korea op een heel slecht moment. Vorige week bleek dat de export in juli voor de achtste maand op rij achteruitboerde. De uitvoer van chips dook 28 procent lager.