Jay-Z en Jack Dorsey stampen bitcoinfonds uit de grond

Dorsey is op zoek naar drie bestuurders voor het fonds. Iedereen mag zich daarvoor aanmelden via een onlineformulier dat de Twitter-CEO in zijn tweet postte.

Zowel Jay-Z als Dorsey staat al langer bekend als een fan van bitcoin. Jay-Z investeerde in 2018 geld in de cryptomunt, terwijl Dorseys betaalbedrijf vorig jaar al voor 50 miljoen dollar van het digitale geld in zijn mandje laadde.

Dorsey lichtte, midden in een uitleg over waarom Twitter de voormalige Amerikaanse president Donald Trump in de ban sloeg, ook al kort toe wat hij zo mooi vindt aan bitcoin. 'De reden dat ik zo'n passie voel voor bitcoin is dat het de werking van een bepaald model aantoont: een basistechnologie voor het internet die niet wordt bepaald of beïnvloed door één enkel individu of entiteit. Dat is wat het internet wil zijn, en wat het na verloop van tijd meer en meer zal worden.'