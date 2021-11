'Je moet geld ophalen als je het niet nodig hebt'

Collibra haalt 250 miljoen dollar op, de grootste kapitaalronde van het jaar. Daarmee wordt het Belgische bigdatabedrijf meer dan 5,25 miljard dollar waard - een vijfvoudige unicorn. 'We hebben bijna de omvang om naar de beurs te gaan', zegt CEO Felix Van de Maele.

Waar gaan jullie die 250 miljoen extra kapitaal aan besteden?

Felix Van de Maele: ‘We halen dat geld niet op om te investeren in één specifiek doel. We willen stevig blijven groeien zoals de jongste vijf jaar. Dat doen we bewust zonder nettowinst, zoals onze investeerders verwachten, en op drie domeinen: het inventariseren van data, waar het ooit allemaal mee begon, de kwaliteitscontrole, en privacy en veiligheid.'

'We zien dat bedrijven hun data massaal verschuiven naar servers in de cloud. We willen zeker zijn dat onze ‘data intelligence’ daar een fundamenteel deel van gaat uitmaken. Maar momenteel hebben we zelfs van onze vorige ronde (112 miljoen dollar, red.) nog geen dollar uitgegeven.’

De huidige ronde meegerekend zitten jullie dus op een berg cash van 360 miljoen. Is het een goed idee om dat op te halen, gewoon omdat het kan?

Van de Maele: ‘Ik ben altijd van het principe geweest dat je geld moet ophalen als je het niet nodig hebt. We willen een sterke balans, zodat we niet afhankelijk zijn van een investeringsronde als het klimaat minder goed is. Bovendien zal dat geld vooral naar lonen gaan, die 80 procent van onze kostenbasis uitmaken. We zijn met bijna 1.000 mensen. Tegen eind volgend jaar worden dat er 1.600. We werven 40 tot 50 mensen per maand aan: vooral IT-ontwikkelaars en verkopers, maar ook ondersteunende profielen: juridisch, financieel, hr. Dat moeten we de komende jaren kunnen volhouden.’

U wilt naar 1 miljard dollar omzet. Waar zit Collibra nu?

Van de Maele: ‘Daar plak ik liever geen timing op. We zijn onderweg daarnaartoe, dat is belangrijker dan het bedrag op zich. In 2019 hebben we de kaap van 100 miljoen euro gerond. Dat was hoofdstuk één in het bestaan van ons bedrijf. Nu we ons productaanbod verbreed hebben, met onder meer datakwaliteit, veiligheid en privacy, zijn we aan een tweede hoofdstuk begonnen.’

In 2019 werd Collibra de eerste Belgische unicorn, een niet- beursgenoteerd bedrijf dat meer dan 1 miljard dollar waard is. Sindsdien verdubbelden het opgehaald kapitaal en de waardering jaar na jaar. Is het bedrijf volgend jaar 10 miljard dollar waard, na een ronde van 500 miljoen?

Van de Maele: ‘Daar ga ik niet van uit, het is alleszins niet het plan. Onze financiële balans zit goed. Maar het kan altijd, afhankelijk van wat de markten doen. Er was bij deze ronde al een overaanbod van kapitaal. Daardoor konden we selectief zijn in welke aandeelhouders we toelieten: partijen met een lange tijdshorizon, die ook openstaan voor het perspectief om uiteindelijk mee naar de beurs te trekken.’

Werd een beursgang, met de huidige hoge waarderingen in het achterhoofd, bij deze ronde al overwogen?