Econocom-oprichter Jean-Louis Bouchard doet na 49 jaar opnieuw een poging om de teugels van zijn IT-bedrijf door te geven. Het is het einde van een tijdperk met veel ups en downs, maar de 79-jarige multimiljonair heeft vertrouwen in wat na hem komt. ‘Schrijf maar op: we gaan verdubbelen in omvang.’