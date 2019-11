Jean-Pierre Tanghe (1951-2019)...

‘JP Tanghe’, de Belgische pionier in investor relations, is vorige week vrijdag na een ziekte op 68-jarige leeftijd overleden.

Voor Tanghe was een investor relations-manager, niet zomaar een woordvoerder. ‘Ik ben lid van het directiecomité en kan dus voldoende gewicht in de schaal leggen bij ontmoetingen met investeerders. Ik kan de baan op zonder een gedelegeerd bestuurder of financieel directeur naast me’, zo verwoordde Tanghe het in 2009. Hij hield jaarlijks 350 one-to-onemeetings met aandeelhouders, vaak in het buitenland.