Jensen verwacht tegenvallende jaarhelft

De fabrikant van industriële wasserijsystemen ziet in het eerste kwartaal de omzet 4,2 procent stijgen tot 86 miljoen euro. Maar Jensen verwacht een omzetdaling in de eerste jaarhelft tegenover vorig jaar door een tegenvallend orderboek.

Het orderboek is per eind maart 2018 voor 6,0 procent minder gevuld tegenover maart 2017. Als oorzaken noemt de wasserijgroep een vertraging in grote projecten door consolidatie van belangrijke klanten. Jensen geeft geen jaarprognose maar de belangrijkste risico’s blijven het onzeker politiek klimaat, de snelle wijzigingen in de vraag, de financieringsmogelijkheden van hun klanten, de hoge volatiliteit in de wisselkoersen en de schommelende grondstof-, energie- en transportprijzen.

Jensen vaarde vorig jaar nog met de wind in de zeilen. Het herstelde van een moeilijk 2016. Hoewel de groep samen met de Duitse sectorgenoot Kannegiesser de lakens uitdeelt op de industriële wasserijmarkt, woog de intense concurrentie bij grote projecten toen op de winstmarge.

Automatisering

In april verhoogde de wasserijgroep haar participatie in de Turkse sectorgenoot Tolon met 6,33 procentpunten tot 42,66 procent. De Groep heeft de mogelijkheid om tijdens een periode van drie jaren de participatie te verhogen tot maximaal 49 procent. Jensen boekt zo'n 20 procent van de omzet in het Midden-Oosten, Verre Oosten en Australië. Ook Turkije behoort tot die regio. Het land gaat gebukt onder politieke onzekerheid en de lokale munt is al lange tijd in vrije val.

Jensen zet in op de automatisering van haar systemen. Haar geïntegreerde machines vereisen nagenoeg geen handwerk meer. De fabrikant zette begin dit jaar in op die trend door een belang te nemen van 30 procent in Inwatec, een Deens bedrijf dat zich bezighoudt met het ontwikkelen van wasserijrobotica. Daarmee geeft Jensen kracht aan haar ambitie om op termijn alle wasserijprocessen te automatiseren. De groep heeft de mogelijkheid haar belang in Inwatec tussen 2020 en 2023 te verhogen.