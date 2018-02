Jongeren mogen vanaf 13 jaar op sociale media

Omdat Europa nieuwe richtlijnen over privacy in het leven roept. Daarom moeten de lidstaten beslissen wanneer jongeren online mogen.

Hij komt tot die conclusie na advies te hebben ingewonnen bij twee kinderrechtencommissarisen . Ook het Vlaams Parlement is voor een drempel op 13 jaar.

De regering moet over een leeftijdslimiet beslissen omdat binnenkort de GDPR-regels in voegde treden. Dat zijn de nieuwe Europese regels over dataveiligheid en privacy.