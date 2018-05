Julien De Wilde (Agfa): 'Was u liever aandeelhouder van Kodak geweest dan?'

Kodak

De Wilde liet zich - in tegenstelling tot andere jaren - niet op stang jagen. 'Was u liever aandeelhouder van Kodak (de failliet gegane concurrent, red.) geweest dan?', repliceerde de voorzitter. Waarna hij uitlegde dat Agfa zijn uiterste best doet om zijn groeimotoren inktjet (grootformaatprinters), directe (digitale) radiografie (DR) en IT-oplossingen voor ziekenhuizen te doen groeien. In de traditionele en krimpende business, prepressproducten voor drukkerijen, probeert de groep de gestage krimp kwartaal na kwartaal te beperken.

We zitten in een moeilijke markt, maar we hebben de juiste keuzes gemaakt. Alles kan natuurlijk beter, maar we hebben het goed gedaan.

Bijna failliet

'Soms lukt het, soms lukt het niet. Zeker is wel dat sinds 2009 een opmerkelijk parcours is afgelegd waarbij een bijna failliet bedrijf werd rechtgetrokken, vandaag wereldwijd scoort met verschillende producten en rendabel is geworden. (...) We zitten in een moeilijke markt, maar we hebben de juiste keuzes gemaakt. Alles kan natuurlijk beter, maar we hebben het goed gedaan', besloot de voorzitter zijn repliek en bedankte de aandeelhouder voor zijn 'kritische loyaliteit', waarbij hij Ignatius van Loyola, de stichter van de Jezuïetenorde, parafraseerde.