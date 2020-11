KBC begint met Apple Pay

KBC is de tweede Belgische bank die met Apple in zee gaat. BNP Paribas Fortis kaapte in november 2018 de primeur, en ook de exclusiviteit, voor ons land weg. De andere banken waren lang weinig tuk om ook in zee te gaan met Apple. In februari van dit jaar kondigde KBC aan de functie dan toch in de loop van het jaar aan te bieden. De bank is niet onbekend met de technologie: ze werkt voor haar Ierse klanten al samen met Apple.