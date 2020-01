KPN stapt in Leuvens blockchainbedrijf SettleMint

KPN doet de investering via zijn investeringspoot KPN Ventures. Ook de bestaande Amerikaanse aandeelhouder Medici Ventures doet mee aan de kapitaalronde. Sinds zijn oprichting in 2016 heeft SettleMint nu al 5,5 miljoen euro aan financiering gekregen.

Blockchain is een digitaal grootboek waarin data en transacties worden opgeslagen. Er is geen centrale autoriteit die het systeem beheert. Daardoor kan met de gegevens niet of nauwelijks geknoeid worden. Blockchain functioneert als een digitale notaris. De technologie is vooral bekend als de motor waarop bitcoin en andere digitale munten draaien, maar kan ook worden gebruikt als digitaal archief voor allerlei andere transacties.

Het bedrijf wil de centen investeren in commerciële en internationale expansie. Daarbij kijkt het met name naar Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Azië.

