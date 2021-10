Kempense superchips krijgen kapitaalinjectie

Magic Technologies, een Geelse fabrikant van computerchips die bestand zijn tegen extreme radioactieve straling, haalt 2,4 miljoen euro op om zijn technologie wereldwijd te verkopen.

Als het te gevaarlijk is om mensen te laten opdraven, mogen robots het vuile werk opknappen. Dat was het geval na de nucleaire rampen in Tsjernobyl en Fukushima, en het zal de komende jaren zo zijn bij de ontmanteling van oude kerncentrales in ons land en in het buitenland.

Maar ook robots hebben hun grenzen. De extreme radioactiviteit maakt hun dure elektronica, zoals camera’s en sensoren, vaak al na enkele uren stuk. De technologie van Magic Technologies biedt daar een oplossing voor. Het bedrijf uit Geel ontwerpt microchips die tot 1.000 maal beter bestand zijn tegen radioactieve straling dan de conventionele chips die in de ruimtevaart worden gebruikt.

De oprichters Jens Verbeeck en Ying Cao kwamen in 2013 op het idee door gesprekken met klanten op internationale beurzen. Na een incubatieprogramma werd het bedrijf in 2015 gelanceerd als spin-off van de KU Leuven en het Belgische nucleaire onderzoekscentrum SCK CEN.

Stralingsbestendige elektronica is een nichemarkt, maar wel een met almaar meer toepassingen in de komende jaren. Behalve in de ontmanteling van nucleaire centrales kan de Vlaamse technologie ook een rol spelen in de bouw van toekomstige fusiereactoren en modulaire kernreactoren (SMR). Zulke reactoren vereisen een grotere graad van autonomie dan de huidige kerncentrales, waardoor ze volgestouwd zullen zitten met sensoren en diagnostische chips die bestand moeten zijn tegen straling. Ook de snelgroeiende commerciële ruimtevaart heeft behoefte aan stralingsbestendige instrumenten.

Export

Magic Technologies groeide de voorbije vijf jaar al sterk, van een kwart miljoen naar 3 miljoen euro omzet, en van 2 naar 33 werknemers. Vandaag wil het een volgende stap zetten in zijn groeitraject. ‘Tot nu toe vonden de klanten ons. Voortaan willen we meer inzetten op actieve prospectie om de export en de internationale verkoop uit te bouwen’, zegt medeoprichter en CEO Jens Verbeeck.

Drie investeerders stoppen samen 2,4 miljoen euro in Magic Technologies. De kapitaalronde wordt geleid door Invest for Jobs, het investeringsfonds van de sociale partners uit de metaal- en technologiesector. Ook de KU Leuven en het zaaikapitaalfonds Gemma Frisius doen mee. Voor Verbeeck is de ronde allesbehalve een eindpunt. ‘Wellicht volgt later nog een extra kapitaalronde. En we hebben de ambitie om over een jaar of tien naar de beurs te gaan. We geloven dat we unieke technologie in huis hebben.’

Drone en microfoon

Behalve in commerciële groei investeert Magic Technologies ook in chips van de ‘volgende generatie’, die bijvoorbeeld geschikt zijn voor toepassingen met artificiële intelligentie. Op de wereldexpo in Dubai toont het bedrijf deze week een nanodrone die autonoom objecten kan detecteren en er naartoe vliegen. 'De rekenkracht zit daar op de chip zelf en niet meer in de cloud.’

