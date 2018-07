Kiezen tussen goedkope camper of peperdure flat in Silicon Valley

De bloei van grote techbedrijven en start-ups heeft Silicon Valley rijk gemaakt. Maar huizen zijn er nu zo duur dat Amerikanen uren moeten reizen naar hun werk of op zoek gaan naar creatieve oplossingen.

Het is een puinhoop in de camper van Thomas (48). Overal liggen kussens, dekens, boeken en kledingstukken. Het verkeer op de zesbaansweg buiten doet de auto voortdurend schudden en maakt Thomas bijwijlen onverstaanbaar.

Het weinige positieve dat over zijn onderdak te zeggen valt, is dat hij gratis woont op een luxueuze locatie: zijn camper - Amerikanen hebben het over een ‘RV’ - staat precies tussen Palo Alto, een van de rijkste dorpen in Silicon Valley, en Stanford University. Uit het raampje kan Thomas de sportvelden van de prestigieuze universiteit zien.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Thomas is een van de vele Amerikanen die worstelen met de keerzijde van het immense succes van Silicon Valley. De opmars van grote techbedrijven en talloze start-ups heeft duizenden banen opgeleverd met hoge inkomens, maar de woningprijzen zijn er tot absurde niveaus gestegen.

In San Francisco is het normaal dat de huur voor een tweekamerappartement 5.000 dollar per maand bedraagt. In Silicon Valley staan vrijwel uitsluitend gezinswoningen, waar al snel een miljoen dollar voor moet worden betaald. Voor veruit de meeste mensen is dat onhaalbaar, zelfs al ligt het mediane jaarinkomen in de regio boven de 100.000 dollar (zo’n 85.000 euro), veel hoger dan het gemiddelde in de VS.

In de regio waar iedereen op zijn linkerarm ‘innovation’ heeft getatoeëerd en op zijn rechterarm ‘disruption’ betekent het dat wonen creativiteit vraagt.

Thomas verhuisde 39 jaar geleden van Vietnam naar de Verenigde Staten. Als tiener moest hij opdraaien voor een diefstal die een ‘vriend’ hem in de schoenen schoof. Dat litteken vergeven de Amerikanen hem nooit. Hij is daardoor een routinier in alternatief wonen: shelters, auto’s en ook geregeld de hemel als dak.

Een echte vriend heeft twee dagen eerder van de politie toestemming gekregen een verlaten camper aan de Camino te kraken. Dat moet de puinhoop in de auto enigszins verklaren. ‘Mensen zeggen dat ik lui ben, maar ik krijg geen kansen. Bij iedere sollicitatie zien ze mijn verleden en dan houdt het meteen op.’

Slecht nieuws

Maar het zijn zeker niet alleen laagopgeleiden die wonen zoals Thomas. Ruim twintig RV’s verder staat de voordeur van Nick open. Nee, hij heeft geen zin om met een journalist te praten. ‘Als ik van gedachten verander, dan hoor je het wel.’ Amerikanen kunnen netjes afpoeieren.

Vijf minuten later loop ik er opnieuw voorbij en nu wil hij toch wel wat vertellen. ‘Ik heb een bachelordiploma in wiskunde en in politieke wetenschappen en ik had een goede baan bij een techhedgefonds, maar ik wil me omscholen tot financieel analist.’

De baas van Nick wilde daar echter niet voor opdraaien. ‘Nu studeer ik elke dag drie uur en daarnaast rijd ik 40 tot 50 uur per week voor Uber. Ik heb deze camper voor 5.000 op de kop getikt, zo bespaar ik 3.000 dollar huur per maand’, vertelt hij.

‘Mijn vriendin woont hier ook, lekker dicht bij haar werk. Al het geld gaat nu in de spaarpot en na drie jaar kunnen we een huis kopen, waarschijnlijk aan de overkant van de baai, in Oakland.’

Volgens Nick heeft zowat iedereen die in een camper woont een baan. ‘Ook hoogleraars en ingenieurs wonen hier.’ Dat verklaart de dure personenauto’s en motoren die tussen de campers staan. Er is geen hechte band tussen de mensen, zegt Nick, het is ieder voor zich.

Dat niemand de deur opent, is volgens hem makkelijk te verklaren: een klop op de deur kan alleen maar slecht nieuws zijn en veel mensen schamen zich voor hun situatie. ‘De politie is vriendelijk en behulpzaam. Als we het maar netjes houden.’

De rij van campers in Palo Alto is lang niet de enige in de regio. In Mountain View, het dorp naast de campus van Google, en in Berkeley, het universiteitsstadje nabij Oakland, gebeurt hetzelfde.

Zeilboot

Vaak kiezen mensen zelf voor een camper als goedkope oplossing. Met hun jaarsalaris van pakweg 65.000 dollar kunnen ze slechts iets huren dat op uren rijden van Silicon Valley ligt. Of omdat hun werkgever hen alles biedt - eten, douchen, noem maar op - en ze geen reden zien nog eens duizenden dollars per maand neer te tellen voor een huis waar ze toch zelden zijn. Een goede matras in een vrachtwagen volstaat voor sommigen.

RV’s zijn maar een van de oplossingen. Antonio Martinez zat zo hoog bij Facebook dat hij regelmatig vergaderde met Mark Zuckerberg. Na zijn vertrek vond hij een nogal Nederlandse oplossing voor zowel het huizen- als het pendelprobleem. Hij kocht een zeilboot voor nog geen 400.000 dollar en ging voor anker in de San Francisco Bay na bij Silicon Valley. Dat scheelde hem naar eigen zeggen minstens 3.500 huur per maand.

Nu en dan duiken berichten op dat jonge bedrijven Californië de rug toe-keren vanwege de kosten. Nevada, Texas en Oregon zijn staten met lekker weer of een aantrekkelijk belastingklimaat, en met normale huizenprijzen.

De Nederlander Jans Aasman is CEO van het data-analysebedrijf Franz. Hij werkt volgens een wel vaker gebruikte variant. Hij werkt samen met het administratief personeel in het hoofdkantoor in Oakland. Zijn softwaremensen werken in Seattle, Boston, Polen, Oekraïne, Sacramento, Yosemite en verspreid rond de baai van San Francisco. Dat drukt de kosten, want de salarissen hoeven in de verder weg gelegen plaatsen lang niet zo hoog te zijn als rond San Francisco.