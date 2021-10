Klanten van geblokkeerd cryptoplatform eisen schadevergoeding van Belgische staat

Van de Wal zal volgende week de Belgische Staat dagvaarden, omdat de leden menen dat 'Vitae geen fraudesysteem was' en dat ze 'nooit één euro of dollar zijn kwijtgespeeld voordat het systeem werd geblokkeerd door de Belgische justitie'.

'Ik vind het vreemd vast te stellen dat het eigendomsrecht van deze mensen afgenomen of ingeperkt wordt op basis van misdrijven die naar men beweert door andere mensen werden gepleegd', argumenteert meester Van de Wal. 'Zelf zijn zij niet bestempeld als verdachte. Het is alsof er bij een woninginbraak niets wordt gestolen, maar men vervolgens 'in het belang van het onderzoek' de volledige inboedel van de slachtoffers in beslag neemt.'