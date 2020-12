Knoks bedrijf brengt augmented reality binnen in cosmetische geneeskunde

Het Knokse bedrijf Augmented Anatomy ontwikkelde een technologie om de individuele anatomie van slagaders in het gezicht te visualiseren. Dat is een wereldprimeur in de cosmetische geneeskunde, zeggen de oprichters van het bedrijf.

'Cosmetische injecties kunnen gevaarlijk zijn', zegt plastisch chirurg professor Benoit Hendrickx (UZ VUB Brussel - AZ Zeno Knokke). Per ongeluk kunnen bijvoorbeeld 'fillers' (rimpelvullers) in een slagader worden gespoten, waardoor kleine bloedvaatjes verstopt geraken en huidweefsel of het netvlies van het oog afsterven. Er is een grote variatie in de individuele anatomie, dus is het onmogelijk in te schatten waar welke slagaders lopen.

'Volgens de medische literatuur zijn al honderden mensen blind geworden na een fout gelopen fillerinjectie en sterft de huid af na 1 op de 5.000 fillerinjecties. Ik kreeg deze week nog een patiënt doorgestuurd uit Nederland bij wie de huid van de hele wang dreigde af te sterven na een accidentele injectie in een slagader.'

Het idee rijpte na overleg met collega’s uit het UZ Brussel en in 2018 richtte Hendrickx Augmented Anatomy op, samen met vier andere experten op het vlak van plastische chirurgie, anatomie, radiologie, informatica en financiën. Er werd een technologie ontwikkeld die realtime en niet-invasief de bloedvaten op individueel niveau in beeld brengt. Er is geen schadelijke straling en ook contrastvloeistoffen hoeven niet. De applicatie kreeg de naam ARtery3D, verwijzend naar het 3D netwerk van slagaders dat in AR (augmented reality) wordt getoond.

3D-slagadernetwerk

AR verwijst naar een technologie die de fysieke werkelijkheid verrijkt met een digitale laag. In dit geval wordt aan de hand van een MRI-scan een 3D-model gemaakt van de slagaders tussen de huid en de schedel. Dat 3D-model wordt door speciaal ontwikkelde software, die gebruikmaakt van artificiële intelligentie, verwerkt tot een AR-beeld dat via een applicatie op iedere smartphone kan worden opgehaald.

'Je hoeft vervolgens enkel de ARtery3D-app te openen en de smartphone naar de patiënt te richten, en het volledige slagadernetwerk van de persoon die voor je zit, wordt in AR weergegeven op het gelaat ', aldus de professor.

Headsets

Het product wordt in januari gelanceerd, maar inmiddels is al een dertigtal bestellingen binnengelopen. De volgende stap moet zijn het gepatenteerde product op een headset voor AR te krijgen, zoals de Hololens 2 van Microsoft en de Magic Leap. Headsets maken het mogelijk dat de arts beide handen vrij houdt en een echt 3D-dieptezicht op de anatomie krijgt.

Ook in veel andere takken van de geneeskunde, zoals neurochirurgie en vasculaire chirurgie, is deze technologie van belang. Benoit Hendrickx Plastisch chirurg en oprichter Augmented Anatomy

De ambities blijven niet beperkt tot de niche van de cosmetische geneeskunde. 'Ook in veel andere takken van de geneeskunde, zoals neurochirurgie en vasculaire chirurgie, is deze technologie van belang', aldus Hendrickx.

Ambities

Hendrickx koestert de ambitie zijn bedrijf te laten uitgroeien tot een topspeler in de markt van de medische AR. Maar dan moet volop worden geïnvesteerd in menselijk kapitaal. Het project startte drie jaar geleden. Er werken nu vier IT'ers, maar het bedrijf is volop op zoek naar meer IT-talent. Naast verkoopsprofielen wordt ook een CEO gezocht. Hendrickx kan zich dan toespitsen op de wetenschappelijke begeleiding.