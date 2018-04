Koers Umicore stijgt fors na verhoging winstprognoses

Umicore verwacht dat de recurrente bedrijfswinst dit jaar zal stijgen tot 510 à 550 miljoen euro. Eerder mikte het management op 500 miljoen euro.

Dat maakte Umicore zeer ongebruikelijk midden tijdens de beurshandel bekend in een persbericht. Het aandeel veerde daarop meteen zo'n 6 procent op, waarna de FSMA de handel meteen tot 17 uur stil legde. Om 17 uur is de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van het concern begonnen. Umicore spreekt van 'een technisch probleem' waardoor het persbericht niet na maar tijdens de beurshandel werd verstuurd.

Umicore profiteert volop van de stijgende vraag naar herlaadbare batterijen voor elektrische en hybride auto's. Umicore levert de kathodematerialen, die het hart vormen van die batterijen.

'Naast de snel toenemende verkopen van kathodematerialen gebruikt in herlaadbare batterijen voor het transportsegment, blijft Umicore profiteren van een grotere vraag en hogere prijzen in de kobalt -en nikkelgerelateerde activiteiten', klinkt het in een persbericht.

Umicore is op dreef en dat bleek in februari al. Toen kondigde het bedrijf aan dat de recurrente bedrijfswinst (rebit) dit jaar al de 500 miljoen euro zou benaderen, twee jaar eerder dan gepland. Nu, amper twee maanden later, is CEO Marc Grynberg nog een pak optimistischer geworden. De doelstelling is nu 510 à 550 miljoen euro rebit.