Koers van Agfa keldert na slechte halfjaarcijfers

De beeldvormingsgroep had bovenop de klassieke tegenvallers ook last van de hoge aluminiumprijzen. De resultaten vallen tegen en dat vertaalt zich direct in de koers van het aandeel Agfa-Gevaert op Euronext Brussel.

De omzetdaling in het tweede kwartaal komt uit op 10 procent ten opzichte van het eerste kwartaal, toen de omzetdaling nog beperkt bleef tot 6,7 procent. De beeldvormingsgroep uit Mortsel sust dat het business as usual is. Beleggers denken daar heel anders over.