Kosovo verbiedt delven van cryptomunten

Het 'mijnen' of delven van bitcoins en andere cryptomunten is voor almaar meer jonge Kosovaren een bijverdienste geworden. Om nieuwe virtuele munten te produceren moet je vaak een aantal transacties op een netwerk verifiëren. De berekeningen voor dat mijnen vragen veel rekenkracht en energie.

Kosovo was de voorbije jaren een populaire plaats voor virtuele mijnbouwers omdat de energieprijzen er laag waren. Maar de situatie is dramatisch veranderd. Net voor kerst werd de belangrijkste kolencentrale van het land getroffen door een zware panne en voerde het land stroomonderbrekingen in voor bijna alle twee miljoen inwoners. Tegelijk gaan de invoerprijzen voor gas door het dak. Dinsdag gingen de Europese gasprijzen 30 procent de hoogte in door groeiende zorgen over de toevoer vanuit Rusland, meldt het persagentschap Reuters.