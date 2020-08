Kostenkrimp houdt winst X-Fab overeind

De chipfabrikant X-Fab verrast met een stevige winstmarge in het tweede kwartaal. Toch blijven de vooruitzichten erg troebel.

Van een herneming van de markt voor ‘designerchips’ is er voorlopig nog geen sprake. De in Parijs genoteerde chipmaker met Belgische aandeelhouders zag zijn omzet in het ‘coronakwartaal’, van april tot juni, met 10 procent op jaarbasis dalen tot 118,8 miljoen euro.