LG stopt met productie van smartphones

De Zuid-Koreaanse elektronicafabrikant LG was ooit het nummer drie op de smartphonemarkt - na Samsung en Apple - maar de activiteit was al jaren verlieslatend.

De aankondiging van LG komt niet volledig onverwacht, want de smartphonedivisie is al jaren verlieslatend. Sinds 2015 werd er een operationeel verlies van bijna 4 miljard euro opgebouwd. In januari had LG aangekondigd dat het ‘alle opties’ voor de afdeling bekeek.

Er deden de voorbije weken nog geruchten de ronde over een mogelijke verkoop van de activiteiten aan het Vietnamese Vingroup, maar die gesprekken zouden zijn afgesprongen omdat de partijen het niet eens raakten over de waardering van de business.

De raad van bestuur nam daardoor de radicale beslissing om de activiteiten stop te zetten. LG, dat in 1995 mobiele telefoons begon te maken, was op zijn piek in 2013 de op twee na grootste producent van mobiele telefoons wereldwijd na Apple en Samung. Het was ook een van de pioniers van het besturingssysteem Android van Google, met het model LG Nexus.

Maar het wereldwijde marktaandeel van LG op de smartphonemarkt is verschrompeld tot zowat 2 procent. Het verscheepte vorig jaar 23 miljoen toestellen, peanuts tegenover de meer dan 250 miljoen van Samung.

Concentreren op groeisectoren

Ook andere merken zoals Nokia, HTC en Blackberry waren ooit een groot succes, maar konden niet standhouden tussen al het geweld van de Chinese merken Huawei, Xiaomi en Oppo.

In de VS had LG wel nog zo’n 10 procent van de markt en ook in Zuid-Amerika was LG nog populair, als vijfde grootste merk in de markt.

‘De strategische beslissing van LG om de zeer concurrentiële sector van de mobiele telefonie te verlaten, stelt het bedrijf in staat om middelen te concentreren op groeisectoren’, klinkt het in de verklaring uit Seoel. LG denkt dan aan onder meer componenten voor elektrische voertuigen, robotica, kunstmatige intelligentie en business-to-businessoplossingen.