LRM stapt deels uit softwarebedrijf Cegeka

De Limburgse investeringsmaatschappij LRM casht deels op haar belang in Cegeka. Het softwarebedrijf kocht de voorbije maanden 3,4 procent van zichzelf terug van LRM.

Cegeka en LRM hebben een lange gezamenlijke geschiedenis. Het softwarebedrijf is de oudste participatie van de investeringsmaatschappij, die al sinds 1999 deel uitmaakt van het kapitaal. Naarmate de tijd vorderde en Cegeka groeide, bouwde LRM wel stelselmatig zijn participatie af.

De voorbije maanden nam LRM van nog een stuk Cegeka afscheid. De softwaregroep kocht voor in totaal 3,4 procent eigen aandelen terug van de financier. Die houdt, naast een aantal aangegane winstbewijzen, nu nog 1 procent van het kapitaal in handen.

Rol uitgespeeld

'LRM heeft door de jaren heen het groeipad van Cegeka mee mogelijk gemaakt', zegt LRM-CEO Tom Vanham in het persbericht dat de transactie publiek maakt. 'Het bedrijf is ondertussen geëvolueerd naar een Europese toporganisatie, met stevige ankers in Limburg, maar met vestigingen over heel Europa. Als investeerder is onze rol uitgespeeld, wat niet betekent dat de banden worden doorgeknipt.'

3,4% terugkoop Cegeka koopt 3,4 procent van zichzelf terug van LRM

De twee blijven ook fysiek nog voor een stuk samen. De hoofdzetel van Cegeka is gevestigd op de Corda Campus in Hasselt, een site die ontwikkeld en beheerd wordt door LRM.

'We zijn dankbaar voor het geloof en de steun van LRM die we de afgelopen jaren hebben gekend', zegt Cegeka-voorzitter André Knaepen. 'We zijn erin geslaagd samen een meer dan mooi groeitraject te realiseren.'

Steenkool

Dat traject gaat terug tot de Limburgse mijnen, waar zowel Cegeka als LRM zijn wortels in heeft. Huidig voorzitter Knaepen bouwde Cegeka op uit de restanten van het datacenter van de steenkoolmijnen. Bijna drie decennia later is de softwarespeler uitgegroeid tot een multinational met 5.000 werknemers in elf landen en een omzet van 640 miljoen euro.