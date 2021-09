Lagrange & co. pompen 1,5 miljoen in Lucky Way

Pierre Lagrange is een van de nieuwe geldschieters van Lucky Way. ©Emy Elleboog Michael Sephiha De gameapp Lucky Way haalt 1,5 miljoen euro op. Bij de geldschieters zitten onder meer de Belgische investeerder Pierre Lagrange, Bernard Marchant (Rossel) en Olivier Coune (Marcolini). Lucky Way mengt realiteit en virtuele realiteit. Wie de app op zijn telefoon gebruikt, ziet ballonnen van tal van merken en moet er met een virtueel vliegtuigje zoveel mogelijk laten ontploffen. De gebruiker verzamelt op die manier virtuele cadeaus die inwisselbaar zijn tegen echte geschenken van de betrokken merken. Lucky Way werkt al samen met Exki, de deelstepmerken Dott en Lime, Les Tartes de Françoise, het biermerk Broebebeleir en de kappersketen Olivier Dachkin. Ook Ice Watch, het restaurant Le Chalet de la Forêt, Thalys en de bioscoopgroep UGC zijn op het speelplatform aanwezig. Durfkapitaal Het spel werd ontwikkeld door de twintiger Jean Collinet en zijn neef. Roland Vaxelaire (ex-GB), Olivier Coune (Marcolini, Delvaux,…) en Luc de Brabandère (Boston Consulting Group, Cartoonbase) steunden het bedrijf al via een lening. Nu haalt Lucky Way vers geld aan boord. Bij de nieuwe investeerders zitten onder meer Bernard Marchant (mediagroep Rossel - voor 50 procent aandeelhouder van Mediafin), de Belgische hefboomfondsbeheerder Pierre Lagrange, Olivier Coune (Marcolini), Olivier Witmeur (Start Lab) en Jérôme Gobbesso (New Pharma). Zij leggen samen 1,5 miljoen euro op tafel. Met de verse middelen wil Collinet het team van Lucky Way uitbreiden en vanaf 2022 zijn pijlen richten op Londen, Berlijn en Parijs.