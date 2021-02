Leading lady van Belgische tech zet stap opzij

Françoise Chombar zwaait na 17 jaar af als CEO van Melexis. Alom geprezen voor haar motivatiekracht en no-nonsensestijl maakte ze van de Ieperse kmo een wereldspeler in chips en een hofleverancier van autobouwers als BMW en Tesla.

Verbazing alom woensdagochtend toen in de mailbox niet één maar twee communiqués van Melexis binnenrolden. Het eerste met puike resultaten, waar het bedrijf naast zijn chips en sensoren sinds de beursgang in 1997 een patent op heeft. Het verrassende tweede met het afscheid van CEO Françoise Chombar. Helemaal weg is ze niet, ze volgt medeaandeelhouder Roland Duchâtelet op als voorzitter.

De stap opzij verrast omdat de Ieperse techparel in bloedvorm verkeert. In de laatste drie maanden van 2020 zette het bedrijf de grootste omzet ooit neer, en over het hele pandemiejaar met ineengeklapte autoverkopen wist Melexis toch met 4 procent te groeien. Het bedrijf realiseert 88 procent van zijn omzet in de automobielsector. Onder Chombars leiding gingen de omzet en de cashflow ruimschoots maal twee. Melexis is op de beurs 3,7 miljard euro waard, het aandeel noteert op recordhoogte.

Na twee moeilijke jaren zit Melexis weer op het groeipad. Het is een goed moment voor deze verandering. Het bedrijf is klaar voor een nieuwe boost. Françoise Chombar Afscheidnemend CEO Melexis

Dat het aandeel woensdag van zijn pluimen verloor, wijten analisten aan het afscheid van de alom geprezen CEO en winstnemingen na de forse klim de jongste maanden. ‘Na twee moeilijke jaren (handelsoorlog en autocrisis in 2018-2019, corona in 2020, red.) zit Melexis weer op het groeipad. Het is een goed moment voor deze verandering. Het bedrijf is klaar voor een nieuwe boost’, zegt Chombar (58).

We spreken de topvrouw op de middag na de analistencall. Een halfuur maar, want op haar drukke programma staat onder meer een toelichting over haar vertrek aan een honderdtal managers verspreid over 19 landen in Europa, de VS en Azië - via Google Meet. ‘Ze kreeg felicitaties en mensen zeggen dat ze haar zullen missen’, zegt haar woordvoerster achteraf. De andere 1.400 medewerkers krijgen Chombar de komende dagen op het scherm te zien, met de mogelijkheid om haar vragen te stellen. ‘We merken dat het bij iedereen nog even moet bezinken.’

Koel maar warm

Chombar is not your average CEO. ‘Ik ben maar de CEO, iedereen heeft zijn rol te spelen’, antwoordt ze in haar bekende laconieke stijl als we vragen hoe ze van Melexis een succesverhaal maakte. De topvrouw zit gewoon tussen haar medewerkers in een landschapskantoor. Voor haar BMW - ‘met alle mogelijke snufjes, om van te leren’ - is geen aparte plaats gereserveerd. Geen fan van Tesla? ‘Een geweldige auto, maar ik kies Europees chauvinistisch.’

Chombars bedrijfsvoering kenmerkt zich door zowel mensen als resultaten - ‘yin en yang’ - voorop te stellen. ‘Mensen moeten kunnen experimenteren, leren en groeien. Dan volgen de resultaten vanzelf.’ De moeder van drie is koel in het hoofd, maar warm van hart, horen we in haar entourage. ‘Ze waakt erover dat ze het contact met de vloer niet verliest’, luidt het.

Françoise kan als geen ander mensen motiveren. Roland Duchâtelet Oprichter Melexis

‘Françoise kan als geen ander mensen motiveren’, zegt Roland Duchâtelet. Eenzelfde geluid horen we bij het STEM-platform - dat wetenschappen en techniek promoot in het onderwijs - waar Chombar voorzitter is: ‘Met haar innemende persoonlijkheid krijgt ze alles gedaan, ze kan tegenstanders van mening doen veranderen’, zegt stafmedewerker Michaël Verbeeck.

Een versnelling terugschakelen is Chombar niet van plan als ze op 1 augustus het CEO-schap overdraagt aan Marc Biron, een Luikse Melexis-veteraan. ‘Vertragen ligt niet in mijn aard. Ik heb veel plannen. Het wordt iets met STEM, innovatie en diversiteit.’ Een nieuwe zijsprong naar de politiek? In 2014 duwde Chombar in Limburg de Kamerlijst van Open VLD. ‘Ik wil een positieve impact hebben op de mensen rondom mij en op de wereld. Ik ben een beetje een wereldverbeteraar’, lacht ze.

Chombar groeit op in het West-Vlaamse Wevelgem. De licentiaat tolk (Engels, Spaans en Nederlands) gaat net als haar moeder aan de slag in de textielsector, in 1984 als commercieel assistent bij de West-Vlaamse groep Michel Van de Wiele. Een jaar later wordt ze productieplanner bij de Duitse chipstart-up Elmos uit Dortmund. Daar leert ze verkoopdirecteur Roland Duchâtelet en ingenieur Rudi De Winter (vandaag haar echtgenoot en CEO van Melexis-leverancier X-Fab, red.) kennen. Chombar is eerst de rechterhand van Duchâtelet, daarna planningmanager voor de verkoop- en de klantendienst.

Op een dag zegt Duchâtelet: ‘Dit moeten we toch ook zelf kunnen’ - de eerste woorden van de Melexis-kroniek. Chombar is dan 27. De drie steken de grens over naar Limburg en richten in 1989 Elex op, de voorloper van Melexis. ‘We hebben toch tien jaar moeten krabben om rond te komen. Een lastige periode, want er was een groot risico dat we er niet zouden raken’, zei Chombar eerder over die beginjaren.