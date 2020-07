Lege kantoren tackelen Barco's kroondivisie

Nu kantoren wereldwijd leegstaan zakt de vraag naar Clickshare, Barco's succesvolle presenteertoestel voor vergaderzalen, totaal in elkaar.

Voor de Kortrijkse beeldvormingsgroep Barco was het jarenlang het goudhaantje: Clickshare, een klein toestel waarmee je draadloos kan presenteren vanop je eigen laptop, tablet of smartphone naar het grotere (Barco-)scherm in de vergaderzaal.

Maar in het jongste halfjaarrapport is het goudhaantje een kopzorg geworden. Hoeveel mensen zouden dit voorjaar door de coronacrisis en bijbehorende lockdown een vergaderzaal langs de binnenkant gezien hebben? De omzetval van Barco's divisie met beeldvormingsoplossingen voor bedrijven is navenant: -35 procent, van 173,9 miljoen euro in de eerste helft van vorig jaar naar 112,9 miljoen euro. Een bijna gelijkaardige evolutie zien we bij het aantal orders: -34 procent naar 114,5 miljoen euro.

Dat komt grotendeels op het conto van Clickshare, dat voor 57 procent van de tak meetelt. De vraag naar Clickshare zakte fors in de lockdownmaanden april en mei. De verkoopmachine trok zich pas in de tweede helft van juni weer op gang, toen kantoren wereldwijd weer werknemers ontvingen. Het is een zware streep door de rekening van Barco, dat het toestel de voorbije jaren zag uitgroeien van intern gekoesterd start-upidee tot de trekker binnen de groep. Wereldwijd zijn al 800.000 vergaderzalen voorzien van het toestel, tegenover 720.000 bij de jaarresultaten.

Barco sleept niet alleen veel inkomsten binnen uit het toestel, het toestel is op zich ook erg lucratief. Degroof Petercam-analist Stefaan Genoe raamde eind vorig jaar nog dat Clickshare met een vijfde van de groepsomzet goed was voor bijna de helft - 45 procent - van de brutobedrijfswinst. Ook daar ziet de wereld er helemaal anders uit. De winstmarge van de bedrijfstak zakte in het eerste halfjaar stevig: van 20,4 procent in de eerste helft van vorig jaar naar 12,1 procent.

Toch ziet Barco lichtpuntjes. De kantoorwereld is in coronatijden 'hybride', waarbij mensen op kantoor samenwerken met mensen die thuis werken. Barco gaf Clickshare eind januari een upgrade. Er werd niet langer uitgegaan van het idee dat alle participanten aan een vergadering in dezelfde ruimte aanwezig zijn. Clickshare Conference gaat verder dan alleen het delen van presentaties vanop een laptop, maar ondersteunt ook de videobelsystemen waar we zo vertrouwd mee geworden zijn.

'Gebruikers reageren positief, wat de vraag naar de juiste infrastructuur voor de hybride vergaderzaal weerspiegelt', zegt Barco in zijn rapport. 'Dat zal alleen toenemen omdat de pandemie het gebruik van videoconferenties en hybride vergaderzalen heeft versneld.' In januari erkende CEO Jan De Witte nog dat de nieuwe generatie Clickshare mogelijk het potentieel van de draadloze presentatietoestellen kon kannibaliseren. In de coronawereld valt dat argument weg. Al is het zeer de vraag hoe sterk Clickshare Conference al staat om 'te oogsten'.

Barco kan zich ook optrekken aan de vaststelling dat, nu de klassieke motoren het even laten afweten - ook de lege cinemazalen wegen op de investeringsbereidheid in nieuwe projectoren -, jongelingen klaarstaan om in te vallen voor de sterspelers. De gezondheidstak, met schermen voor in de operatiezaal maar ook de huidvlekjesscanner Demetra, ging in de eerste jaarhelft met acht procent vooruit. De coronacrisis maakte dat veel radiologen op zoek waren naar de juiste schermen voor werk op afstand.

Het bedrijf wijst in zijn toelichting op een andere beloftevolle jonge speler in de kern. Naast cinema's en vergaderzalen staan ook aula's en masse leeg. Barco werkt al enkele jaren aan een oplossing voor de virtuele klas. Het ziet daar nu zijn kans. 'We hebben onze commerciƫle inspanningen rond de virtuele klas opgevoerd, wat resulteerde in een groeiend aantal mooie referenties wereldwijd.' Toch is het ook daar de vraag hoe matuur dat al is.