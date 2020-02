Leuven en Antwerpen sterk in tech voor maakbedrijven

Op de zesde plaats vinden we Antwerpen, nog voor Parijs en enkele andere Scandinavische steden. In de havenstad haalden onder meer de techbedrijven Rombit, Qpinch, Irsistick en Aloxy geld op. Volgens Bart Steukers, directeur Context bij Agoria, speelt de Universiteit Antwerpen een grote rol in in het lokale ecosysteem. 'Ook het innovatienetwerk The Beacon is relevant om innovatieve technologieën te valoriseren in de haven, industrie en bouw. Daar zit de komende jaren heel wat waardecreatie en dus economische groei in.'