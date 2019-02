Leuvenaars brengen eerste aardbeirobot op de markt

In de aardbeienpluk gebeurt momenteel nog alles met de hand. Maar met een performante robot hoopt het Leuvense R&D-bedrijf Octinion daar snel verandering in te brengen.

Wanneer woensdag de internationale landbouwbeurs Fruit Logistica aftrapt in Berlijn, zal het een Belgische bedrijf zijn dat er hoge ogen gooit.

Het Leuvens Octinion doet er de commerciële lancering van zijn aardbeiplukrobot, waar meer dan vier jaar aan gesleuteld werd. Het resultaat is een zelfrijdend karretje met een zacht rubberen 3D-geprinte arm.

Drie camera's lokaliseren de aardbei, waarna de robotarm enkel de rijpe aardbeien plukt en in het plastic bakje legt bestemd voor de verkoop - met het kroontje naar beneden zodat de rode vrucht zichtbaar is en niet het groen.

De machine plukt zo één aarbei elke drie seconden, hetzelfde tempo als een menselijke plukker. Maar anders dan in de menselijke pluk, raakt de robot de vrucht zelf niet aan, waardoor de kans op schade kleiner is. Er is dus minder bederf, zo maakt Octinion zich sterk.