Leuvenaars doen batterij langer meegaan

De Leuvense onderzoeksinstelling Imec pakt uit met een doorbraak in de batterijtechnologie die de capaciteit van smartphones en elektrische auto’s aanzienlijk kan opdrijven.

De capaciteit van de huidige herlaadbare lithium-ionbatterijen die onze mobiele toestellen aandrijven, van de smartphone tot de laptop en de auto, dreigt binnenkort tegen een plafond aan te botsen. De technologiewereld breekt zich het hoofd over opvolgers, en wereldwijd is een race aan de gang.

De Europese Commissie trekt 20 miljard dollar uit om van Europa een epicentrum in batterijtechnologie te maken. Overheden en bedrijven pushen de vooruitgang van de elektrische auto, maar consumenten knappen nog af op het beperkte bereik en de trage oplaadsnelheid. Voor een brede doorbraak zijn straffere batterijen cruciaal.

Imec beweert een veelbelovend stukje van de puzzel in petto te hebben. De Leuvense onderzoeksinstelling ontwikkelde een nieuw nanomateriaal voor een volgende generatie batterijen. ‘Dat maakt het mogelijk in lithium-ionbatterijen meer energie te verpakken, waardoor ze langer meegaan, sneller opladen en veiliger worden dan de batterijen van nu’, zegt Philippe Vereecken, de professor aan de KU Leuven die het onderzoek leidt. ‘Hiermee breken we door de muur waar we in de batterijtechnologie voor staan.’

Meer elektriciteit

Terwijl elektrische auto’s per laadbeurt nu een maximale autonomie van 300 à 400 kilometer hebben, hoopt Vereecken dat zijn batterij dat op termijn zal opdrijven tot 600 kilometer. De laadtijd van anderhalf à twee uur moet worden teruggedrongen tot een tiental minuten. ‘Daar zijn we nog niet, maar dat is het doel.’ Imec slaagde er al in de technologie te demonstreren op kleine schaal, in één batterijcel.

De innovatie van Imec schuilt in de ontwikkeling van een vaste elektrolyt. Dat is het centrale onderdeel van een batterij omdat het het transport van lithiumionen tussen de twee polen verzorgt. De huidige lithium-ionbatterijen zijn zogenaamde natte batterijen, omdat ze een vloeibare elektrolyt bevatten. Door in de plaats een vaste stof te nemen, groeit de geleidbaarheid. Hoe hoger de geleidbaarheid, hoe sneller energie in en uit de batterij kan stromen, hoe sneller ze kan opladen, en hoe meer elektriciteit ze kan vrijgeven.

Wereldwijd wordt koortsachtig gewerkt aan de vastestofbatterij, onder meer door autofabrikanten. Toyota verspreidde vorig jaar het nieuws dat het tegen 2020 vastestofbatterijen in zijn auto’s gaat steken. Ook techreuzen als Apple en Alphabet zijn ermee bezig. ‘Onze technologie is vijf keer sneller dan de bestaande prototypes van vastestofbatterijen. Terwijl die tien uur over een oplaadbeurt doen, is dat bij ons twee uur’, zegt Vereecken.

Snel toepassen

Volgens Vereecken is het grote voordeel van de technologie bovendien dat batterijproducenten ze in principe snel kunnen toepassen. Imec, dat voor het project samenwerkt met de Japanse gigant Panasonic, vertrekt van een vloeibare elektrolyt, die daarna in vaste stof wordt omgezet, waardoor productieprocessen grotendeels hetzelfde kunnen blijven. ‘Nog niet zo lang geleden was het ondenkbaar dat de geleidbaarheid van een droge batterij even goed en beter werd dan die van een natte.’

‘Dit klinkt wel degelijk als een veelbelovend concept’, zegt Erik Kelder van het batterijenlabo van de Technische Universiteit Delft in Nederland, dat met gelijkaardig onderzoek bezig is. ‘Dit geeft aan dat de omslag van vloeibare naar vaste batterijen vooruitgang maakt. We zijn allemaal op zoek naar een significant betere geleiding.’