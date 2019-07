Leuvens Diabatix houdt Jupiler en elektrische auto's koel

Het Leuvense Diabatix ontwikkelt koelcomponenten voor batterijen, e-auto's, smartphones, 4G-netwerken en binnenkort satellieten. 'Het langer-koud-blik van Jupiler was een zijsprongetje'.

ABInBev lanceerde vorige week een speciaal bierblik waarin bier langer koud blijft. Om aan te tonen dat het wel degelijk werkt, deelde de Belgische bierreus in Brussel bij wijze van stunt ijs uit in zijn nieuw 'langer-koud' blikje. De nieuwe verpakking - het blik heeft kleine indeukingen waardoor de luchtstroming er rond vertraagt en het bier langer zijn temperatuur houdt - werd ontwikkeld door Diabatix.

'ABInBev had ons vorig jaar gecontacteerd omdat ze een blik op de markt wilden brengen dat minder snel opwarmt. Het was leuk om te doen', zegt topman en co-oprichter Lieven Vervecken van Diabatix, 'maar meer dan een zijsprongetje was het niet. Het is niet zo dat je ons binnenkort zal zien op internationale bierbeurzen (lacht).'

De Leuvense start-up werd opgericht in 2016 en is gespecialiseerd in het ontwerp van koelingscomponenten via artificiële intelligentie. Via eigen softwareprogramma's berekent het de optimale vorm van koelingssystemen. Concreet voert Diabatix een technische tekening in zijn software in en laat er dan zijn rekenkracht op los. Daarvoor kan het een beroep doen op de supercomputers van het Vlaams Supercomputer Centrum dat een duizendtal computers verbindt die continu rekenen en waarvan de rekenkracht makkelijk die van 20.000 smartphones evenaart. Op die manier kan het een proces dat normaal drie à zes manden duurt, inkorten tot enkele dagen of weken.

Voor alle duidelijkheid: Diabatix maakt het product niet. Het zorgt enkel voor een ontwerp dat het koelprobleem moet oplossen. Het bedrijf kan voor bepaalde ontwerpen wel helpen in de keuze van het materiaal dat wordt gebruikt (aluminium, staal, koper enz) en kan daar zijn softwareprogramma's op instellen.

Duitse en Amerikaanse constructeurs

De belangrijkste klanten van Diabatix zijn dus niet de bierproducten maar de producenten van elektrische auto's. 'Alles tussen de batterij en de elektrische motor van een e-auto moet worden gekoeld, overal waar elektrische stroom doorloopt moet worden gekoeld. Hoe efficiënter de koeling, hoe langer de batterij meegaat.' Namen van klanten wil Vervecken niet noemen. 'Mag ik niet. Maar we zijn actief in de VS en in Europa. Enkele van de grootste Duitse en Amerikaanse constructeurs zijn klant bij ons'.

Op zoek naar 2 miljoen Werd in 2016 opgericht door Lieven Vervecken (31) en Joris Coddé (31). Na hun doctoraten over deelaspecten in de thermodynamica, vatten ze de idee op om een bedrijf op te richten. Ze starten met de ontwikkeling van software om componenten via artificiële intelligentie optimaal te gaan koelen. Tegelijkertijd gingen ze als consultants aan de slag voor onder meer Pauwels Trafo. Ongeveer een jaar later richtten ze Diabatix op. De eerste klant was het Leuvens onderzoekscentrum Imec dat werkte aan een minilab op computerchips. Daarvoor ging Diabatix op zoek ging naar optimale koeling. Bij de huidige klanten zitten producenten van elektrische auto's - Diabatix mag geen namen noemen - Engie, 4G-netwerkproducenten als Nokia, Ericsson, Huawei, en recent ook ABInBev. Vervecken en Coddé zijn op zoek naar 2 miljoen euro extra kapitaal. Ze zijn daarover in gesprek met investeringsfondsen en bedrijven. Ze hopen in september te kunnen landen.

Wat het verschil is tussen zijn AI-aanpak en de traditionele manier van koelsystemen ontwerpen? Vervecken: 'De klassieke manier gaat via trial and error, je ontwerpt iets en dan pas je het aan. Met de door ons ontwikkelde software ontwerpen we in een fractie van de tijd van vroeger. De koelefficiënte van wat we ontwikkelen ligt tot 25 procent hoger. Een batterij die 15 °C opwarmt of 20 °C, is een heel groot verschil'.

Diabatix werkt ook voor de chipindustrie en bedrijven die 4G en 5G infrastructuur aanleggen, de Nokia's, Huawei's en Ericssons van deze wereld. 'De componenten in hun zendmasten waarlangs gigantisch veel data passeert, moeten allemaal gekoeld worden. Anders raken ze oververhit. Dat kan niet via een klassieke ventilatoren, ook al omdat dit te veel onderhoud zou vergen. Voor hen ontwerpen we lichte, efficiënte en kleine componenten'.

Stap verder

Vervecken wil echter nog een stap verder. 'Koeling blijft de rode draad. Maar we krijgen steeds meer vragen van klanten om onze thermische koelingstechnologie uit te breiden met onderzoek naar de sterkte of het geluid van een apparaat. Hoe kunnen we ventilatoren minder geluid laten maken? Of trager laten draaien? Hoe kunnen we onze koelplaten lichter maken of de instrumenten om de koelingssystemen te maken, beter maken'.

Om die volgende stap te financieren gaat Vervecken op zoek naar 2 miljoen euro extra kapitaal. Want er zijn ook extra mensen nodig. 'Nu hebben we zeven mensen in dienst. Tegen eind volgend jaar willen we er 20'. Details over die kapitaalverhoging gaat verlopen wil Vervecken niet kwijt

Sinds kort werk Diabatix samen met Airbus en het CERN om de koeling van satellieten te verbeteren. Vervecken: 'Dat is een heel andere uitdaging omdat hier zwaartekracht en andere fysica-regels gaan spelen.'