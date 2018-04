Leuvense chipdesigner AnSem in Indiase handen

Cyient, met zetel in het Indiase Hyderabad, is een bedrijf dat een waaier aan technologische diensten levert aan grote bedrijven. Volgens een mededeling van het bedrijf is het de bedoeling om van AnSem het expertisecentrum te maken voor de ontwikkeling van chips en sensoren. De nadruk ligt daarbij op de snelgroeiende markt voor digitale sensoren en het Internet of Things (IoT) voor toepassingen in de industrie, de autosector en de medische wereld.