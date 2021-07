Leuvense scale-ups slaan handen in elkaar om slechte wegen in kaart te brengen

Septentrio en Xenomatix, twee Vlaamse techscale-ups, lanceren Xenotrack, een instrument om tot op de millimeter het wegdek te scannen op slijtage en hindernissen te lokaliseren. Al enkele wegbeheerders uit Frankrijk, Japan, Australië en de VS zijn klant.

Beide bedrijven liggen op honderd meter van elkaar in het technologiepark van Haasrode. Septentrio is een spin-off van Imec, het Leuvense onderzoekscentrum rond nanotechnologie, dat na meer dan 21 jaar zijn sporen verdiend heeft in nauwkeurige satellietnavigatie en gps-lokalisatie. De technologie wordt gebruikt voor de aansturing van autonome voertuigen, robots en drones, precisielandbouw, logistiek, scheepvaart en spoorvervoer. Septentrio maakt de ontvangers op de satellieten, die in een baan om de aarde een wereldwijde dekking verzorgen.

Xenomatix is een pak jonger: het werd in 2013 opgericht. Het wekte de voorbije jaren de interesse van multinationals als Google, Uber en zowat alle grote Duitse autobouwers met zijn lidartechnologie. Dat is een apparaat dat infraroodlaserpulsen uitzendt en weer opvangt om in milliseconden de afstand tot omliggende objecten te meten.

Vers kapitaal

Lidars zijn volgens CEO Filip Geuens essentieel in de ontwikkeling van zelfrijdende wagen, omdat ze ook ’s nachts en in slechtere weersomstandigheden werken - veel beter dus dan de camera’s en radars waarmee de nieuwste wagens al zijn uitgerust. De scale-up haalde in maart nog 10 miljoen euro vers kapitaal op bij onder meer Capricorn en BNP Paribas Fortis. Hij sloot ook een deal met de Italiaanse mastodont Marelli, die net als het bekendere Bosch en Continental allerlei systemen toelevert aan autobouwers.

We onderhandelen over opvolgorders na succesvolle pilootprojecten, onder meer voor de Franse beheerder van de snelwegen en péages. Die wil enkele tientallen voertuigen uitrusten met ons toestel. Filip Geuens CEO Xenomatics

Xenomatix, dat vorig jaar met veertig werknemers 4 miljoen euro omzet draaide, ontwikkelde met zijn lidartechnologie Xenotrack, een scanmodule om nauwkeurig de toestand van wegen te meten. Die toepassing, een soort Google Street View van het wegdek, is klaar en rijp voor commercialisering bij bedrijven en overheden die snel en accuraat de staat van hun wegen willen meten.

Satellietnavigatie

Gekoppeld aan het Xenotrack-toestel, dat vooraan in de wagen wordt geplaatst, zit een satellietnavigatiemodule van Septentrio, die elke meting (een fractie van seconde) op het wegdek tagt met een op de centimeter nauwkeurige positiebepaling. Zo kunnen wegenwerkers achteraf elke probleem lokaliseren.

‘Dat is niet alleen belangrijk om putten en hobbels te detecteren, maar ook de vlakheid van de weg’, zegt Geuens. 'Als je spoor- of golfvorming in de weg vroeg kan opsporen, kan een overheid tijdig onderhoud uitvoeren en de wegen veilig houden. Die golven en sporen zeggen vaak ook iets over de staat van de ondergrond van de weg.’

Xenomatix verkocht al een tiental toestellen aan privéwegbeheerders in Japan, Australië, Frankrijk en de VS. ‘Het gaat om pilootprojecten, maar we onderhandelen nu volop over opvolgorders, onder meer voor de Franse beheerder van de snelwegen en péages. Die wil enkele tientallen van zijn gele bestelwagens uitrusten met ons toestel.’