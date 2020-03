Leuvense uitvindersbedrijf groeit als kool

Robotsneeuwruimers, exoskeletons, geluidssystemen voor BMW, keukenstomers. De lijst met producten die het 50-koppige team van Comate heeft ontwikkeld, groeit snel. 'We zijn een R&D-centrum voor iedereen.'

'Hiermee hebben we ons prototype van een robotsneeuwruimer gemaakt. Dat is moeilijk te geloven, hé.' We staan in het atelier van het Leuvense 'uitvindersbedrijf' Comate. In een hoekje liggen allerlei materialen op elkaar gehoopt: stukjes van MDF-platen, afgezaagde pvc-buizen, piepschuimplaten, aluminiumstaven. Het lijken wel restjes van de doe-het-zelfzaak.

Het zijn niet altijd de mensen met een steengoed idee die beroemd of rijk worden. Wouter Foulon Oprichter Comate

'Dat prototype was gemaakt van MDF-platen, met daarin een motor en wat andere onderdelen. Sneeuw was er niet, dus hebben we zaagmeel op de grond gegooid en gekeken hoe de ruimer ermee omging. Dat lijkt amateuristisch, maar uit zo'n eerste testen leer je veel. Ingenieurs werken op die manier. Wist je dat Dyson voor zijn zakloze stofzuiger meer dan 5.000 prototypes heeft gemaakt om tot een resultaat te komen. Gelukkig duurt het niet altijd zo lang', zegt oprichter Wouter Foulon.

Hij bouwde het bedrijf samen met zijn neef Sander Van den dries in tien jaar uit tot een uit de kluiten gewassen kmo, die 50 man sterk is en nog altijd jaarlijks 25 à 30 procent groeit. Dat leverde hen onlangs de titel 'Kmo van het jaar' van Unizo op.

'We bedenken nieuwe producten voor bedrijven, start-ups, kmo's en multinationals', zegt Van den dries. 'Ze komen naar ons met een idee, een leeg blad, en we vertalen dat in een product. Wij doen het design en de engineering. We hebben daarvoor specialisten in elektronica, mechanica, materiaalkunde...'

Resultaten Brutomarge (2018): 1,6 miljoen euro Bedrijfswinst (ebit): 0,4 miljoen euro Werknemers: 50

Comate ontwikkelde voor het Belgisch-Amerikaanse Kobi een gerobotiseerde sneeuwruimer voor de Amerikaanse en Canadese markt, om opritten dag en nacht sneeuwvrij te houden. Voor de Gentse start-up Mealhero werkte het aan een stoommachine om diepvriesmaaltijden te bereiden. Voorts op het cv van Comate: systemen voor geluid en filtratie in auto's van Volvo, Volkswagen en BMW. Het minilabo van Mydiagnostics om bloed razendsnel te analyseren. Chirurgische tools voor heupoperaties. Onderdelen van het glasvezelnetwerk van British Telecom. En een toestel in de Leuvense Bakala Academy om de prestaties van profwielrenners te meten en de traptechniek te optimaliseren.

Een team werkt momenteel aan een robot om vliegtuigen schoon te maken. Ook een exoskeleton voor de revalidatie van patiënten die door een beroerte de controle over hun armen of benen zijn verloren, wordt ontwikkeld. In het atelier staan daarnaast projecten voor enkele van de grootste bedrijven ter wereld.

Foulon noemt Comate een 'R&D-centrum voor iedereen'. De klanten zijn voornamelijk Europees, maar Azië en de Verenigde Staten komen in het vizier. 'Onze bedrijfsnaam bekt ook in Japan goed', zegt Foulon lachend. 'Hij is een acroniem, maar we gebruiken hem om te zeggen dat we zo snel als een komeet zijn.'

Comate heeft sinds zijn opstart zeker honderd producten ontwikkeld. 'Maar je zal op geen ervan onze naam lezen. Jammer? Goh, we hebben geen groot ego. Het is leuk te zien dat die producten overal verkocht worden, want evident is dat niet. Het zijn niet altijd de mensen met een steengoed idee die beroemd of rijk worden. De uitvoering van het idee is cruciaal. Dat is onze rol.'

Neem Thomas Edison, die is niet de bedenker van de gloeilamp, zegt Foulon. Anderen gingen hem voor, bedachten het concept, maar slaagden er niet in het te commercialiseren. Edison kocht het patent en perfectioneerde de technologie. De rest is geschiedenis.