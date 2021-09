Liberalisering Amerikaanse gokmarkt stuwt explosieve groei databedrijven

Het Zwitserse sportdatabedrijf Sportradar trekt tegen een waardering van 8 miljard dollar naar de Nasdaq in New York. Oprichter Carsten Koerl is steenrijk, dankzij een steuntje van het Amerikaanse hooggerechtshof.

Sportstatistiek is miljardenbusiness. De Duitser Carsten Koerl (56) trok dinsdag met zijn bedrijf Sportradar naar de beurs tegen 27 dollar per aandeel. Na de operatie bezit Koerl - die Sportradar 20 jaar geleden oprichtte - nog bijna een derde van de aandelen, goed voor 2,5 miljard dollar.

Koerl zat midden jaren 90 ook achter het gokbedrijf dat vandaag bekend is als Bwin. Hij vertrok er een paar jaar na een beursgang in Oostenrijk in 2000. Achter Koerl verschuilen zich, naast een groot Canadees pensioenfonds, bekende diepe zakken uit de VS.

De miljardairs Mark Cuban, de eigenaar van het NBA-basketteam Dallas Mavericks, en Michael Jordan, de beste basketter ooit en de eigenaar van het NBA-team Charlotte Hornets, investeerden in Sportradar. Volgens Amerikaanse media kocht een vehikel van Todd Boehly - de co-eigenaar van het baseballteam Los Angeles Dodgers en het gokbedrijf Draftkings - aandelen bij de beursgang.

Juiste gok

De link tussen data, professionele sportteams en de gokindustrie is uiteraard geen toeval. Sportradar levert statistieken aan meer dan 900 uitbaters van sportweddenschappen, waaronder Boehly's Draftkings. De gokbedrijven gebruiken de data om te bepalen hoeveel winst ze maken bij een juiste gok en om nieuwe vormen van gokken te ontwikkelen, zoals wedden in realtime.

Ook sportteams en mediabedrijven zijn verzot op statistieken die ze hun fans en klanten kunnen aanbieden. Die consumeren gretig data om te bepalen waarop en hoeveel ze willen inzetten. Het is een ecosysteem waarin de betrokken commerciële spelers elkaar versterken.

Sportradar realiseerde in de eerste helft van 2021 een omzet van 272 miljoen euro en een nettowinst van 18 miljoen. Ook de Britse concurrent Genius Sports noteert sinds april op de beurs. Genius Sports - 110 miljoen dollar in het afgelopen eerste halfjaar - is meer dan 4 miljard dollar waard.

Vonnis supreme court

De explosieve groei van sportdatabedrijven is een gevolg van de liberalisering van de Amerikaanse gokmarkt in 2018. De belangrijkste Amerikaanse rechterlijke instantie, het supreme court, verbrak toen de bijna dertig jaar oude Professional and Amateur Sports Protection Act (PASPA).

Die wet verbood sportweddenschappen behalve op een paar plekken, zoals de woestijnstaat Nevada van het gokparadijs Las Vegas. Sinds de staat New Jersey - met op zijn grondgebied de vergane gokglorie Atlantic City - PASPA succesvol aanvocht bij het hooggerechtshof, is sportgokken legaal in 26 Amerikaanse staten en in Washington DC. In nog eens zes staten zijn sportweddenschappen gelegaliseerd, maar nog niet operationeel.

De inzetten bij online en fysieke sportweddenschappen verpulveren in de VS alle records. Volgens de sectorfederatie, de American Gaming Association (AGA), hebben tot 31 juli van dit jaar Amerikanen voor bijna 27 miljard dollar legaal gegokt. Die gokdollars leverden de federale, de statelijke en de lokale belastingen 350 miljoen op. De AGA raamt de omzet van de illegale goksector op 150 miljard dollar. Dat verklaart meteen de waarde die op bedrijven als Sportradar en Genius Sports geplakt wordt.

27 miljard inzet Volgens de sectorfederatie, de American Gaming Association (AGA), hebben tot 31 juli van dit jaar Amerikanen voor bijna 27 miljard dollar legaal gegokt.

Het regent miljoenen- en zelfs miljardencontracten tussen sportstatistiekbedrijven, professionele teams, hun liga's en wedbedrijven. Genius sloot in april van dit jaar nog een langdurig contract met de American Football-competitie NFL, de populairste sport in de VS.

Sportradar heeft deals met baseballcompetitie MLB en het NHL-hockey, samen met de NBA en de NFL de grote vier van de Amerikaanse profsport. 'Het gokken lokt extra fans naar teams en competities, die daardoor alleen aan waarde winnen', duidde de topondernemer Mark Cuban jaren geleden al wat de liberalisering van sportgokken zou betekenen.

Betaalde atleten