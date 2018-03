Limburgse DNA-software haalt 7,5 miljoen op

Het jonge Limburgse softwarebedrijf Ugentec, gespecialiseerd in de analyse van DNA, drukt het gaspedaal in met een investeringsronde van 7,5 miljoen euro.

Als laboranten DNA uit bloed- of weefselstalen willen testen, bijvoorbeeld om een tumor te onderzoeken om op basis daarvan een kankerbehandeling te bepalen, verliezen ze veel tijd aan het inter- preteren van data en het opstellen van een eindrapport.

De software van Ugentec maakt dat proces via artificiële intelligentie aanzienlijke efficiënter. ‘Tot dertig keer sneller’, zegt CEO Steven Verhoeven. ‘Bovendien wordt de foutenmarge veel kleiner. Onze software geeft aan welke stalen nog menselijke opvolging nodig hebben en welke niet.’

De programma’s van Ugentec, dat is gevestigd op de Corda-campus voor techbedrijven in Hasselt, worden gebruikt door meer dan honderd moleculaire testlabo’s wereldwijd. Onder meer het beursgenoteerde MDxHealth en Siemens (via zijn dochteronderneming Fast Track Diagnostics) zijn klant. Ugentec wil nog een versnelling hoger schakelen en haalt daarvoor 7,5 miljoen euro op. ‘We groeien hard, maar dat moet ook om het potentiële marktaandeel in te palmen’, zegt Verhoeven.

We groeien hard, maar dat moet ook om het poten tiële marktaandeel in te palmen. Steven Verhoeven CEO Ugentec

Ugentec werd opgericht in 2014 door de jonge Limburger Wouter Uten, die als 21-jarige informaticastudent aan de KU Leuven de software ontwikkelde. Hij haalde start-upveteraan Tom Martens aan boord om Ugentec commercieel uit te bouwen. Na een jaar volgde een eerste kapitaalronde van 1 miljoen euro. Goed een jaar later kwam daar 2 miljoen euro bij. Uten schoof toen door naar de rol van operationeel directeur en het bedrijf trok Verhoeven aan als nieuwe CEO, specifiek vanwege zijn ervaring met het opschalen van softwarebedrijven.

Vlaams aandeelhouderschap

De 42-jarige Verhoeven was onder meer operationeel directeur van Cartagenia, het Leuvense DNA-softwarebedrijf dat in 2015 werd overgenomen door Agilent, een Amerikaanse reus in labo-onderzoek. De toenmalige CEO van Cartagenia, Herman Verrelst, nu CEO van Biocartis, is een van de aandeelhouders van Ugentec die opnieuw investeren. Dat doen ook de biotechinvesteerder Annie Vereecken (die in 2010 cashte bij de verkoop van haar labobedrijf Medhold), IMEC, de KU Leuven en Gemma Frisius, het groeifonds van de KU Leuven en de banken KBC en BNP Paribas Fortis.

Enkel de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) is een nieuwkomer in het volledig Vlaamse aandeelhouderschap. ‘Ugentec is een mooi voorbeeld van een start-up uit de community die we hier aan het uitbouwen zijn’, zegt LRM-CEO Stijn Bijnens. ‘De interesse in de software toont dat het bedrijf potentieel heeft om op korte tijd snel te groeien, ook buiten Europa.’

Dierenwelzijn

Met het verse kapitaal wil Ugentec onder meer een verkoopkantoor in de Verenigde Staten oprichten om vanaf de oostkust de Amerikaanse markt te bestoken. Ugentec wacht nog op de goedkeuring van de Amerikaanse medische waakhond FDA, maar later dit jaar zou groen licht volgen, zegt Verhoeven. De technologische ontwikkeling blijft wel in Hasselt, waar 35 mensen werken. Dat moeten er tegen het einde van het jaar vijftig zijn, maakt Verhoeven zich sterk. Over omzet of winst geeft het bedrijf geen details vrij.