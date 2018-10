Limburgse hartritme-app krijgt groen licht in VS

Na elke meting wordt de gebruiker gevraagd hoe hij zich voelt en of er symptomen zijn. Vervolgens wordt alle informatie via een beveiligd kanaal doorgestuurd en wordt op basis van artificiële intelligentie een analyse uitgevoerd om het hartritme te bepalen.

Voorkamerfibrillatie

Tien pittige maanden

Het Limburgse succesverhaal beleeft nu een hoogtepunt met de goedkeuring van de Amerikaanse waakhond FDA. FibriCheck wordt zo de eerste app voor hartritmestoornissen die mag verkocht worden in de VS. 'Het waren tien pittige maanden', zegt Lars Grieten, medeoprichter en CEO, over het goedkeuringsproces. 'Het moeilijkste was het aantonen van de accuraatheid en tonen dat de technologie toestelonafhankelijk werkt.'