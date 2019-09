Limburgse lichttechnologie verovert de wereld

Tomorrowland, de Olympische Spelen, Cirque du Soleil, Disneyland Parijs, maar ook grote stadionconcerten en zelfs cruise schepen, allemaal overspoelen ze hun publiek met licht en geluid via de technologie van Luminex. Het Genkse bedrijf werd uitgeroepen tot Leeuw van de Export.

We staan er niet bij stil als we naar een groot evenement of concert trekken, maar de lichtshow, de videobeelden op huizenhoge schermen en het geluid dat uit de speakers knalt, is in feite één aaneengesloten stroom van miljoenen data. Om die data goed te beheren op het lokale netwerk, levert Luminex de hard- en software, met exotische namen als Gigacore 10, Art-Net, MANet, enzovoort.

Luminex Network Intelligence Omzet: 5,2 miljoen euro

92 procent export

22 werknemers (18 in België)

Actief in 45 landen

Met die producten en diensten draaide de kmo met 22 werknemers vorig jaar 5,2 miljoen euro omzet, waarvan 92 procent in het buitenland. Bijna de helft van de omzet komt zelfs van buiten Europa. Het overtuigde Flanders Investment & Trade oom het bedrijf te lauweren als Leeuw van de Export, in de categorie van bedrijven met minder dan 50 werknemers.

Het bedrijf heeft intussen heel wat mooie namen op zijn palmares. Het licht en geluid op de concerten van Muse, Ed Sheeran, Lady Gaga of Coldplay worden gestuurd door de technologie van het Genkse bedrijf. Maar ook Disneyland Parijs, en Cirque du Soleil, Tomorrowland zijn klant. Volgend jaar levert het bedrijf ook aan de Olympische Spelen in Tokyo.

Cruiseschepen

Het verhaal van Luminex begon in 2002, een klein appartementje in Genk. Bart Swinnen, die nog steeds de CEO is, en Jan Renckens verzamelden enkele hooggespecialiseerde elektronicaspecialisten rond zich met één duidelijk doel voor ogen: een flexibele, gebruiksvriendelijke technologie ontwikkelen voor professionele lichtsturing op evenementen. Luminex Lighting Control Equipment was geboren. In 2004 gooiden ze hun eerste product op de markt: de hardware voor lichtsturing verdiende haar sporen op de Paralympics in Athene.

In de jaren daarna groeide het bedrijf uit tot een internationale naam in zijn niche. Mettertijd kwam daar ook de netwerktechnologie bij voor geluid en video, de reden waarom het werd omgedoopt tot Luminex Network Intelligence. De laatste jaren verruimde het bedrijf zijn actieradius naar vaste licht- en geluidsinstallaties bij, zoals in pretparken, voetbalstadions, concert- en theaterzalen of cruiseschepen.

Japan

De website van het bedrijf is, behalve in het Engels, verder alleen in het Japans opgesteld. Het is een van de grootste exportmarkten voor Luminex en de uitvalbasis voor de rest van Azië: China, Thailand, Vietnam en Zuid- Korea. Momenteel haalt één zesde van de omzet uit de export naar Azië.

Samenwerking ziet Bart Swinnen als de kern van hun succes. 'Wat we in het buitenland doen, gebeurt steeds in samenwerking met andere bedrijven. Zo hebben we een filiaal in Tokyo (Japan) en in Montreal (Canada). Hierdoor bouwen we onze relatie met lokale partners uit.’