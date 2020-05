Limburgse specialist in afstandsonderwijs in Amerikaanse handen

SiPM is gespecialiseerd in afstandsonderwijs (e-learning) voor werknemers van multinationals actief in aankopen en leveringen.

Het Amerikaanse investeringsfonds Levine Leichtman koopt de Limburgse specialist in afstandsonderwijs SiPM. De familie Plouvier verdwijnt van het toneel, maar de managers en oprichters herinvesteren in de nieuwe constructie rond het bedrijf.

Fin.co, het durfkapitaalfonds van de ondernemersfamilie Plouvier, zette zijn participatie in SiPM begin dit jaar te koop. Het bezat iets meer dan de helft van de aandelen. Ondanks de coronacrisis - en de reis- en vergaderbeperkingen - geraakte de deal vorige week rond.

Het investeringsfonds Levine Leichtman uit Beverly Hills koopt het bedrijf. De twee Belgische oprichters - Raf Verheyden en Peter Leyten - stappen grotendeels uit, maar herinvesteren voor een deel. Het huidige managementteam, geleid door de Amerikanen David Rajakovich en Thomas Schmitt, vergroot zijn participatie.

Levine Leichtman is een onbekende op de Belgische private-equitymarkt. De financiële groep werd in 1984 opgericht door Arthur Levine and Lauren Leichtman. Ze is zowel actief in de Verenigde Staten als in Europa. Op het oude continent heeft ze kantoren in Londen, Stockholm en - sinds enkele jaren - Den Haag.

SiPM is de eerste Belgische participatie van het investeringsfonds. Dat heeft al twee Nederlandse bedrijven in portefeuille: Squla (e-learning voor kinderen) en ZorgDomein (onlineplatform voor zorg).

Aankopen en leveringen

Het Limburgse SiPM, opgericht in 2011, is gespecialiseerd in afstandsonderwijs (e-learning) voor werknemers van multinationals actief in aankopen en leveringen ('procurement' en 'supply chain'). Fin.co kwam midden 2017 aan boord bij het bedrijf. SiPM is wereldwijd actief en goed voor een brutobedrijfswinst (ebitda) van zo'n 5 miljoen euro. De omzet is niet bekend, maar wel dat 85 procent van de inkomsten uit West-Europa en de Verenigde Staten komt. Het aandeel van Azië en het Midden-Oosten in de groepsomzet groeit.

Bij de klanten van SiPM zitten Atlas Copco, Mercedes-Benz, KBC, Bpost, Q8 en Coca-Cola.

Fin.co heeft na de verkoop van SiPM onder meer de specialist in binnentankvaart Plouvier, de vliegschool BAFA en de drukkerij ZwartopWit nog in portefeuille. De investeringsmaatschappij bezit ook 40 procent van de filmdistributeur en bioscoopuitbater Lumière, die de Scandinavische series 'The Killing', 'Borgen' en 'The Bridge' naar België bracht.