Limburgse zorgscale-up haalt twee internationale miljoenendeals binnen

Cubigo, een Hasseltse scale-up die een digitaal zorgplatform ontwikkelt voor senioren, heeft twee miljoenencontracten getekend met een Amerikaanse en een Canadese rusthuisuitbater.

Het platform van Cubigo, waarop senioren een heleboel diensten van thuis uit of vanuit het woonzorgcentrum kunnen raadplegen, wordt uitgerold bij het Californische HumanGood en het Canadese Amica. Dat zijn twee giganten in de wereld van de seniorenzorg, de eerste met 80 seniorencampussen en 10.000 bedden, de tweede met 35 campussen.

Het is een opsteker dat in tijden van 'America First' uitgerekend een Vlaams bedrijf zijn Amerikaanse concurrenten het nakijken geeft. Geert Houben Medeoprichter en CEO van Cubigo

'Beide bedrijven behoren tot het topsegment in hun sector', zegt Geert Houben, de CEO en oprichter van Cubigo. 'Het zijn dus visitekaartjes voor ons bedrijf. Het is bovendien een opsteker dat in tijden van 'America First' uitgerekend een Vlaams bedrijf zijn Amerikaanse concurrenten het nakijken geeft.'

Hoeveel de contracten precies waard zijn wil Houben niet kwijt, maar het gaat om 'meerdere miljoenen'. Ook het recentste omzetcijfer is niet bekend, maar in 2016 was dat 1 miljoen euro. De brutomarge bedroeg vorig jaar 270.000 euro, met een nettoverlies van 1,2 miljoen euro.

Cubigo werkte voor de ontwikkeling zijn platform nauw samen met Apple. 'Ons platform is met één druk op de knop vanuit Hasselt uit te rollen bij woonzorgcentra in heel de wereld', zegt Houben. 'We werken met licentieovereenkomsten, zodat we een jaarlijks weerkerende inkomstenstroom genereren.'

Klusjesdienst

Acht jaar timmert de 36-jarige Houben al aan zijn online platform. Aanvankelijk was dat er vooral op gericht ouderen in staat te stellen om langer thuis te wonen. Een klusjesdienst, de huisarts, medicatieherinnering, een maaltijd aan huis, woonassistentie, een noodoproep, vervoer of een chat met de (klein)kinderen, voor elke dienst kan in de Cubigo-app een apart icoontje aangemaakt worden.

4 miljoen euro Kapitaal In 2017 haalde Cubigo 4 miljoen euro kapitaal op. Vandaag zoekt het bedrijf vers geld.

Op de Noord-Amerikaanse markt is ouderenzorg op een heel andere leest geschoeid. 'Bij ons proberen we ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, thuis of in assistentiewoningen. In de VS of Canada werkt men vooral met grote campussen met honderden kamers. Daarom hebben we ons platform mettertijd verruimd met functionaliteiten voor zorgverleners. Zo kan de dienstverlening (bestelling van maaltijden of een taxi, boekingen van dokter of kinesist, facturatie, communicatie met de familie, enzovoort) volledig gedigitaliseerd worden, waar dat nu vaak nog met Excel-bladen of zelfs Post-its gebeurt.'

Google

Houben werkte de voorbije jaren aan de uitrol van zijn platform via diverse zorginstellingen in de Benelux en de VS. Er liepen al tal van proefprojecten in Nederland, België, Spanje en de VS. Behalve op de Hasseltse techcampus Corda, waar 25 mensen werken, heeft het bedrijf een vestiging in het Amerikaanse Boston met vijf medewerkers. Binnenkort opent het ook een filiaal in het Canadese Toronto.

In 2017 haalde Cubigo 4 miljoen euro kapitaal op, waarvan 2,5 miljoen bij de ondernemer-investeerder Urbain Vandeurzen. Om de grote contracten te kunnen uitvoeren is Cubigo opnieuw op zoek naar vers kapitaal, dat het opnieuw hoopt op te halen bij Belgische investeerders.