LinkedIn stopt in China

LinkedIn vervelt in China noodgedwongen van sociaal medium - het laatste Amerikaanse in het land - tot een zuiver vacatureplatform. Volgens Microsoft, de eigenaar van het zakelijke netwerk, werden de wettelijke eisen een te grote uitdaging.

LinkedIn, de sociaalnetwerksite gericht op professionele contacten, trekt na toegenomen druk van de autoriteiten de stekker uit zijn Chinese versie. Het platform van de Amerikaanse technologiereus Microsoft wijst onder meer naar strengere wettelijke eisen. LinkedIn is het laatste online sociale netwerk uit de Verenigde Staten dat actief was in China. Het telde er 53 miljoen gebruikers, zo'n 7 procent van het totale aantal gebruikers.

LinkedIn kwam in 2014 met een aangepaste versie naar China. 'We wisten op voorhand dat we ons zouden moeten houden aan de eisen die de Chinese overheid aan internetplatforms stelt', klinkt het in een blogpost van LinkedIn. 'Hoewel we de vrijheid van meningsuiting ten zeerste steunen, kozen we toch voor deze aanpak om waarde te creëren voor onze leden in China en de rest van de wereld.' Microsoft stelde toen voor zichzelf 'een aantal duidelijke richtlijnen op' voor als de lokale versie ooit zou geherevalueerd moeten worden.

InJobs

'We hebben veel Chinese leden kunnen helpen met het vinden van banen en economische kansen. Maar we hebben niet hetzelfde succes geboekt bij de meer sociale aspecten van 'sharing' en op de hoogte blijven', zegt Microsoft. 'We worden ook geconfronteerd met een aanzienlijk moeilijkere werkomgeving en strengere nalevingseisen in China.'

Daarom gaat de Chinese versie van LinkedIn eind dit jaar offline. Er komt wel een alternatief: InJobs. 'Een nieuwe, standalone vacatureapplicatie voor China, zonder sociale feed en de mogelijkheid om berichten of artikelen te delen.'

Onlangs was LinkedIn nog onder vuur komen te liggen omdat het platform in China de profielen van meerdere Amerikaanse journalisten had geblokkeerd wegens inhoud die daar verboden is. De zaak vestigde nogmaals de aandacht op de compromissen die de dienst er moet sluiten om actief te kunnen blijven: het delen van gebruikersdata met de overheid en het censureren van inhoud.