Londenaars kunnen haar laten knippen bij Amazon

In Amazon Salon, zoals het kapsalon in de Londense wijk Spitalfileds heet, wil het bedrijf van Jeff Bezos uittesten hoe de kapper en het schoonheidssalon van de toekomst er kunnen uitzien. Klanten kunnen er onder meer een kapsel kiezen met augmented reality (AR), de techniek om echte en digitale beelden met elkaar te vermengen. In een soort spiegel krijgt de klant meteen te zien hoe hij staat met een bepaalde snit of een nieuwe haarkleur.