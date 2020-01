Londense Belg timmert aan online gigabibliotheek

Met 380.000 cursussen van 2.400 uitgevers is Gauthier Van Malderen goed op weg om ’s werelds grootste online academische bibliotheek uit te bouwen. De 27-jarige Londense Belg rekent dit jaar op 100.000 abonnees die maandelijks toegangsgeld betalen. Later moeten de VS voor de bijl gaan.

‘Kan het gesprek in het Engels? Het Nederlands is alweer even geleden.’ Gauthier Van Malderen (27) leidt sinds eind 2016 vanuit Londen zijn bedrijf Perlego. Ook in de jaren voordien leidde hij een nomadenleven, met studies in Milaan en Cambridge. Als student botste hij toen op een frustratie die hij nu als ondernemer voor 40 miljoen andere Europese en Amerikaanse studenten uit de weg probeert te ruimen: de aankoop van te dure papieren handboeken. ‘Studenten moeten dure boeken kopen, maar slechts een deel ervan is verplichte lectuur.’

Jonge beloften De komende weken gaat De Tijd op zoek naar jong, ondernemend talent met een eigenzinnige blik op de toekomst. Met welke ambities stappen jonge ondernemers de jaren 20 binnen? Waar dromen ze van, waarvan liggen ze wakker en hoe helpen ze mee aan de toekomst?

Handboeken zijn sinds begin de jaren 70 847 procent duurder geworden, berekende The Economist in 2014. Het creatieve studentenvolkje wist zich wel raad met zo’n prijsstijging: ze kopen boeken over van elkaar of halen ze illegaal van het web. Dat snijdt in het vel van de handboekenuitgevers. Alleen al op de Amerikaanse markt verloren die sinds 2012 een kwart van hun omzet. Van Malderen zwaait graag met die twee studies. De ondernemer, die in zijn jeugdjaren ook een webshop voor sweaters had, zag de opportuniteit voor een online oplossing en stampte in oktober 2016 samen met zijn medestudent Matthew Davis Perlego uit de grond.

Perlego is gebouwd op het model waar de Zweedse muziekstreamingdienst Spotify en de Amerikaanse online videostreamingdienst Netflix furore mee maakten: onbeperkte toegang tot een online catalogus, in dit geval een van academische cursussen, voor een vaste som per maand. Studenten krijgen voor 12 pond per maand toegang tot 380.000 cursussen van 2.400 uitgevers. Voor wie na zijn studentenjaren nog wil bijleren, ligt het prijskaartje op 15 pond. De online bib is al toegankelijk in het VK, Italië en Duitsland, maar moet dit jaar alle Europese studenten bereiken.

Leergedrag

Van Malderen claimt dat de online bib winst betekent voor iedereen. Studenten kunnen in meerdere boeken tegelijk snuisteren voor de prijs van ongeveer één handboek per maand. Tegelijk verrijkt hun leerervaring. Ze kunnen noteren en markeren, en die aantekeningen delen met andere gebruikers op het platform. Uitgevers krijgen 65 procent van de koek en zien een deel van hun gederfde papieren inkomsten terugkeren. Er is ook een beter zicht op het leergedrag van studenten. ‘Welke hoofdstukken lezen studenten vooral, welke passages markeren ze het meest... Uitgevers kunnen die gegevens raadplegen in een apart portaal.’

Hoeveel gebruikers Perlego al heeft, wil Van Malderen niet kwijt. Maar tegen eind dit jaar moeten het er 100.000 zijn. Het komende half jaar ligt de focus op het VK en Europa, daarna lonken de VS. ‘Daar zit pas echt potentieel. Studenten tellen er meer dan 1.000 dollar neer voor hun handboeken.’ Het bedrijf ziet nu al een flink deel van het zoekverkeer naar de site uit die regio komen. Van Malderen hoopt ergens tegen eind 2021 de Amerikaanse markt aan te boren.

35 procent van de gebruikers op ons platform zijn nu al niet-studenten. Gauthier Van Malderen oprichter Perlego

Maar daar is kapitaal voor nodig. ‘Om mee te spelen in de VS, hebben we 25 miljoen dollar nodig.’ Van Malderen draaide al proef tijdens drie kapitaalrondes in de voorbije jaren. Hij kon ook grote namen strikken. In eigen land stapten Thomas Leysen, de voorzitter van KBC, en de technologieondernemer Peter Hinssen in. In het buitenland gingen Simon Franks, de medeoprichter van de videostreamingdienst Lovefim, overgenomen door Amazon, en Alex Chesterman, de oprichter van de vastgoedzoekertjessite Zoopla, voor de bijl.

Perlego is niet alleen uit op geografische expansie, het richt zijn vizier ook op niet-studenten. In de eerste plaats uit lijfsbehoud. ‘Handboeken zijn een cyclische activiteit. Studenten komen langs in september, januari en april: bij het begin van het jaar, bij het tweede semester en bij de examens.’ Van Malderen zweert daarom bij levenslang leren, het idee dat mensen zich continu moeten bijscholen. ‘35 procent van de gebruikers op het platform zijn nu al niet-studenten. Het Duitse techbedrijf Siemens kocht Perlego-abonnementen zodat zijn ingenieurs toegang hebben tot alle recentste vakliteratuur.’