Luiks techbedijf belandt in Zweedse handen

Tobii legt 4 miljoen euro in cash op tafel voor de deal, waarvan de helft afhankelijk is van de prestaties van Phasya over de volgende vijf jaar. Dat is niet veel, maar Phasya boekt amper omzet en is nog verlieslatend. Tobii, dat zich de grootste speler ter wereld noemt in zijn domein, zal de algoritmes van Phasya onder meer inzetten om sterker te staan in systemen voor het monitoren van bestuurders.