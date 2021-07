Luikse 3D-printingstart-up valt in Amerikaanse handen

Desktop Metal werd opgericht in 2015 door Ric Fulop, die tegenwoordig CEO is. Het bedrijf is gespecialiseerd in 3D-printingsystemen. Het haalde in totaal al 370 miljoen euro op bij investeerders zoals Google Ventures, BMW en Ford. In 2020 trok het bedrijf naar de New Yorkse beurs. Omzet: 14 miljoen euro.