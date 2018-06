Machine gaat discussie aan met mens

Techbedrijf IBM pakt uit met een nieuwe stunt in artificiële intelligentie. Een computer van het bedrijf is slim genoeg om in debat te gaan met een menselijke gesprekspartner.

'Mijn opponent beweert dat er belangrijkere dingen zijn om geld aan uit te geven dan de verkenning van de ruimte. Dat is heel gemakkelijk om te zeggen. Niemand beweert dat dit het enige is waar we geld aan uitgeven.'

Aan het woord is geen mens, maar een machine. IBM Debater is een krachtige computer van IBM die in staat is om discussies aan te gaan met mensen. Het bedrijf stelde de technologie voor in San Francisco in de vorm van een debat tussen Debater en een Israëlische debatkampioen. Na de argumenten die daarbij over en weer vlogen wezen aanwezigen uiteindelijk de menselijke deelnemer aan als winnaar van de oefening, maar hij was maar nipt overtuigender dan de computer.

Honderd onderwerpen

Voor IBM was het vooral te doen om een demonstratie van de artificiële intelligentie die het in huis heeft. Het systeem was niet voorbereid en verzamelde zijn argumenten ter plekke op basis van honderden miljoenen online nieuwsartikels. Debater kan voorlopig 100 onderwerpen aan. Daarover kan het een openingsargument formuleren, en een weerlegging van de standpunten van de menselijke sparringpartner.

‘Big Blue’ heeft een stevige reputatie als het aankomt op stunts waarin het mens en machine tegen elkaar uitspeelt. In 2011 bleek zijn supercomputer Watson beter dan een menselijke quizzer in het tv-programma Jeopardy, bij ons bekend als Waagstuk. In 1997 moest wereldkampioen schaken Garry Kasparov het afleggen tegen supercomputer Deep Blue van IBM, de eerste keer dat kunstmatige intelligentie beter was in het bordspel dan de beste menselijke speler.

Kapper

De doorbraak van IBM past in de pogingen van de techwereld om AI steeds beter te maken in echte conversaties. Spraaktechnologie geraakt meer en meer ingeburgerd via smartphones, auto’s en slimme microfoons/luidsprekers, maar dat is grotendeels eenrichtingsverkeer waarbij je een computer om een simpel verzoek vraagt. (‘Siri, herinner me aan mijn afspraak van 15 uur.’) Vorige maand verblufte Google met een demo van Duplex, AI die in jouw plaats naar de kapper belt om een afspraak vast te leggen. Net als Debater is ook dat systeem nog erg beperkt in zijn mogelijkheden, maar de vooruitgang richting meer subtiele vormen van gespreksvoering is frappant.

'De laatste jaren slagen we er steeds beter in om de betekenis van woorden en zinnen te vatten met behulp van deep learning (een vorm van AI die werkt op basis van neurale netwerken die min of meer geïnspireerd zijn op de werking van onze hersenen). Als we een systeem voldoende trainingsvoorbeelden geven van argumenten en tegenargumenten van een bewering, leert het zelf om argumenten te genereren', zegt Sien Moens, professor Computerwetenschappen van de KU Leuven. De Leuvense universiteit lag overigens tien jaar geleden mee aan de basis van de eerste studies naar AI die kan argumenteren.