Magnetenspelers Payton en Kendrion overtreffen verwachtingen

Kendrion is een wereldleider in magnetische remmen voor robots, waardoor de autosector een belangrijke klant is.

Twee spelers die actief zijn in magnetische componenten legden beter dan verwachte resultaten voor. Zowel het in Brussel genoteerde Payton Planar als het Nederlandse Kendrion gaat hoger.

Het Israëlische bedrijf Payton Planar Magnetics leidt op de Brusselse beurs een wat vergeten bestaan, maar presteert al enkele jaren sterk. Het aandeel kwam in 1998 naar de beurs met de golf kleine Israëlische bedrijfjes die op de toenmalige Belgische groeimarkten Easdaq en Euro.NM voldoende hongerige kleine beleggers vonden om kapitaal op te halen. Die 'groeibeurzen' én een groot deel van de bedrijfjes die er noteerden, zijn intussen gesneuveld, maar Payton is een van de overlevers. Het bedrijf heeft een beurswaarde van 122 miljoen euro.

Payton ontwerpt en produceert magnetische transformatoren en inductoren die gebruikt worden in de industrie, de elektronica, de telecom, de autosector en de luchtvaart. Hoewel die twee laatste segmenten afzien door de coronacrisis, slaagde Payton erin de halfjaaromzet 8,5 procent te laten stijgen tot 19,6 miljoen dollar. De operationele winst dikte 12 procent aan tot 5,3 miljoen en de nettowinst 12 procent tot 4,5 miljoen.

Dividendstrategie

40% dividendpolitiek Payton Planar zal voortaan 40 procent van zijn nettowinst als dividend uitkeren.

Voor de tweede jaarhelft voorspelt Payton gelijkaardige cijfers. Omdat het bedrijf over 38,4 miljoen dollar cash beschikt en het orderboekje een vijfde aandikte, mag de coupon wat genereuzer. Voortaan zal de groep 40 procent van de nettowinst als dividend uitkeren. Dat zou dit jaar neerkomen op een brutorendement van 1,3 procent. Tegen 13 keer de verwachte winst is Payton niet duur. Daartegenover staat de geringe verhandelbaarheid. Payton noteert op de fixingmarkt, waar slechts twee keer per dag een koersvorming mogelijk is.

Robots

Het Nederlandse Kendrion is met een beurswaarde van 187 miljoen euro iets groter. Kendrion produceert elektromagnetische remsystemen voor robots, treinen of andere machines. De autosector is een grote klant, waardoor de kwartaalomzet 22 procent kromp tot 85,1 miljoen euro. De nettowinst zakte driekwart tot 1,1 miljoen. Maar dat was beter dan verwacht, want analisten hadden op verlies gerekend. Kendrion slaagde erin zijn marges goed te handhaven.

Ondanks de pandemie kon Kendrion zijn schulden licht verlagen tot 130,5 miljoen euro. Het bedrijf bereikte wel een akkoord met zijn banken om de schuldafspraken te versoepelen. Kendrion verwacht dat Covid-19 ook volgend jaar op de prestaties zal wegen.

De precaire balans was de voornaamste reden waarom we niet positief waren over Kendrion. Tijs Hollestelle analist ING