Mandy Ginsberg verleidt singles en beleggers

Als geen ander verleidt Mandy Ginsberg, ceo van Match Group, 's werelds singles met tientallen datingdiensten à la Tinder, zoals Meetic en Hinge of Pairs, waarmee de groep meer dan 190 landen en 42 talen omspant.

‘Twaalf jaar geleden kleefde een stigma op onlinedating. Koppels logen en zeiden dat ze elkaar via vrienden hadden leren kennen. Vandaag begint 35 procent van de huwelijken online, tegenover 3 procent toen ik begon.’ In Harvard Business Review schetst de 49-jarige Mandy Ginsberg, de CEO van de beursgenoteerde Match Group, ’s werelds grootste speler dankzij het paradepaardje Tinder, de doorbraak van onlinedating.

‘Destijds waren datingsites enkel toegankelijk via een desk- of laptop, vandaag vindt een 25-jarige Tinder-gebruiker dat even antiek als een faxmachine’, schrijft Ginsberg, die in 2006 aan boord kwam bij Match Group en er sinds januari vorig jaar CEO is. ‘Onze producten draaien bijna volledig op apps en smartphones.’

Tinder

Vandaag begint 35 procent van de huwelijken online, tegenover 3 procent toen ik begon. Mandy Ginsberg CEO Match Group

Als geen ander verleidt Ginsberg ’s werelds singles met tientallen datingdiensten à la Tinder, zoals Meetic en Hinge of Pairs, waarmee Match Group meer dan 190 landen en 42 talen omspant. Ook de datingapp Twoo, opgericht door de Gentse ondernemers Lorenz Bogaert en Toon Coppens, zit er onder dak. Woensdag knalde het aandeel van Match Group 27 procent hoger nadat Ginsberg goede tweedekwartaalcijfers had geserveerd. De omzet van 498 miljoen dollar lag 18 procent hoger dan een jaar eerder, de bedrijfswinst klokte met 173 miljoen dollar 15 procent hoger af.

De explosieve groei van het kinderlijk eenvoudige Tinder - u swipet naar links of rechts op een foto, naargelang uw smaak - blijft met voorsprong dé kaskoe. 5,2 miljoen gebruikers abonneerden zich het voorbije kwartaal, 1,5 miljoen meer dan een jaar geleden. ‘Vóór Tinder deden relatief weinig mensen jonger dan 30 jaar aan onlinedating’, schetst Ginsberg. ‘Vandaag zijn de meeste gebruikers 18- tot 25-jarigen die ook nog eens twee, drie andere datingapps bezigen, wat onze meerderemerkenstrategie versterkt.’

Tegenslag in de liefde

Zelf kreeg Ginsberg haar portie tegenslag in de liefde. Haar eerste huwelijk strandde kort nadat ze een lening had afgesloten voor een MBA aan het Amerikaanse Wharton. ‘Ik viel plots alleen met een eenjarig kind’, zei ze. ‘Een ervaring die mijn leven veranderde, maar ik studeerde sterker dan ooit af.’

Ginsbergs dada is dat ze waardevolle werknemers opslag geeft, of ze er nu zelf om vragen of niet.

Ginsberg laat zich leiden door vrouwelijke rolmodellen. ‘Ik groeide op in een matriarchale omgeving, met een hele sterke moeder. De carrièreverwachtingen waren hooggespannen voor mij en mijn twee zussen.’ Kort na haar aantreden als Match-CEO wou ze zeker zijn dat vrouwelijke werknemers dezelfde kansen kregen als mannen. Een externe auditeur moest uitvlooien of vrouwen gelijkwaardig verloond werden. Toen bleek dat dat zo was, liet ze dat dubbelchecken. Haar dada is dat ze waardevolle werknemers opslag geeft, of ze er nu zelf om vragen of niet.

Inmiddels is Ginsberg hertrouwd, met een Indiër. ‘Hij was de eerste in zijn familie die paste voor een gearrangeerd huwelijk’, zegt ze in Harvard Business Review. Ginsberg mikt met Match Group op forse groei in Azië, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Amerika, waar twee op de drie singles nog nooit een datingproduct gebruikten, vergelijkbaar met de VS en Europa in 2012. Ze overtuigde al 6 miljoen Japanners, Zuid-Koreanen en Taiwanezen die verslingerd zijn aan hun smartphone om het snelgroeiende Pairs te gebruiken.